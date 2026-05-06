'На этом люди зарабатывают': эксперт ответил, когда на АЗС Украины подешевеет топливо

Сети АЗС не могут мгновенно отреагировать на обвал мировых цен на нефть.

Обвал мировых цен на нефть и газойль, произошедший 6 мая на фоне сообщений о вероятной близости мирного соглашения между США и Ираном, не приведет к снижению стоимости топлива на украинских АЗС до конца недели. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Люди на этом зарабатывают деньги. Общее мнение среди трейдеров – что спешить со снижением цен не стоит. До понедельника никто не будет двигаться. Если тренд на снижение (нефтяных цен, – УНИАН) продержится до понедельника, тогда будем говорить, что начнем снижаться", – отметил эксперт.

Леушкин напомнил, что всего несколько дней назад цены на нефть достигали 114 долларов за баррель, а котировки газойля – 1400 долларов за тонну. И сети даже при желании не могут мгновенно отреагировать на падение мировых цен.

"Минимальный порог реагирования – это неделя. Это при условии, что тренд сформирован – падаем или растем. Понятно, что на рост реагируем в два раза быстрее, чем на падение", – подчеркнул Дмитрий Леушкин

При этом он не исключает, что оптовые цены на топливо снизятся на 50 копеек – 1 гривну, однако это не повлияет на розничные цены.

"Пользуясь ситуацией можно немного прокачать маржу (доходность АЗС, – УНИАН). Все верят, что завтра послезавтра котировки снова пойдут вверх", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть 6 мая обвалились на фоне сообщений в СМИ о вероятном заключении мирного соглашения между США и Ираном в ближайшее время. Стоимость нефти марки Brent по состоянию на 13:43 по киевскому времени снизилась более чем на 10 долларов – до 99,85 доллара за баррель.

В то же время средние цены на топливо на АЗС 6 мая преимущественно росли. В некоторых сетях стоимость бензина и дизельного топлива выросла сразу на гривну.

