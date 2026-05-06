Стала известна официальная причина смерти звезды 'Баффи - истребительница вампиров'

Николасу Брендону было 54 года.

Американский актер Николас Брендон умер в марте этого года. Тогда близкие звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" отмечали, что смерть наступила во сне от естественных причин. Но на днях стала известна официальная причина трагедии.

Как пишет издание Page Six, согласно свидетельству о смерти, актер скончался от сердечных заболеваний, вызванных закупоркой артерий и высоким давлением. Отмечается, что Брендон также страдал пневмонией.

"Вскрытие показало взрослого мужчину с заметно увеличенным сердцем, тяжелым стенозом правой коронарной артерии, умеренным стенозом левой передней нисходящей и левой циркумфлексальной артерий, острой пневмонией и воспалением тонкого кишечника", – указано в свидетельстве о смерти.

К слову, в 2022 году Николас перенес сердечный приступ и несколько операций на позвоночнике, о чем сам сообщал в соцсетях. Тогда актер просил у своих поклонников финансовую помощь на лечение. Сейчас этот пост удален.

Напомним, ранее стало известно о смерти американского актера Чака Норриса. Мужчине было 86 лет.

