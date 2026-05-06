Китай отреагировал на предложение Зеленского о перемирии

Пекин продолжает делать вид, что никакой войны в Украине нет, а есть просто какой-то "украинский кризис".

Китай попросил Украину гарантировать гуманное обращение с китайскими гражданами, которые воевали на стороне РФ и попали в украинский плен. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга для прессы.

Так, украинский журналист, присутствовавший на брифинге, попросил представителя китайского правительства прокомментировать ситуацию с китайцами в украинском плену, которых Россия не хочет обменивать на украинских пленных.

В ответ официальный представитель МИД Китая заявил, что Пекин неоднократно призывал своих граждан "держаться подальше от зон вооруженного конфликта и избегать любого участия в конфликте", особенно предостерегая от участия в военных операциях.

Видео дня

"Китай просит Украину, в соответствии с действующим международным правом, гарантировать законные права и гуманное обращение с гражданами Китая", – сказал Линь Цзянь.

Спикера китайского МИД также попросили прокомментировать инициативу Киева объявить временное перемирие с 6 мая.

"Что касается кризиса в Украине, позиция Китая четкая и однозначная: мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира. Мы надеемся, что все соответствующие стороны будут продолжать решать кризис путем диалога и переговоров", – ответил Линь Цзянь.

Майское перемирие: что нужно знать

Как писал УНИАН, Россия в одностороннем порядке объявила "перемирие" в войне против Украины на 8–9 мая, приурочив его к празднованию Дня Победы. Соответствующее заявление сделало Минобороны РФ, подчеркнув, что решение рассчитано на то, что Киев "последует этому примеру". В случае отказа Украины соблюдать такое "перемирие" Россия угрожает уничтожить центр украинской столицы.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России не нужно согласие Украины для объявления таких временных режимов тишины.

На этом фоне Украина выступила с альтернативной инициативой, предложив начать прекращение огня раньше – с 6 мая. Президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, подчеркнув приоритет сохранения жизней над символическими датами.

Вас также могут заинтересовать новости: