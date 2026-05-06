Россияне разбомбили склад магазинов VARUS в Днепре: погибли люди

Российские оккупанты вечером 5 мая нанесли удар по распределительному центру супермаркетов VARUS в Днепре. Об этом сообщил совладелец компании Руслан Шостак.

"Нет слов… Эта ночь стала самой тяжелой для сотрудников varus.ua, для всех нас… Никогда нельзя быть полностью готовым ни морально, ни физически к таким событиям, даже на пятом году войны… Вчера вечером наш распределительный центр VARUS в Днепре стал целью вражеской атаки", – написал Шостак.

Он добавил, что в результате российского удара погибли люди. Часть пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"О масштабах повреждений даже не хочу сейчас говорить – нет ничего масштабнее потери человеческих жизней. Все детали позже…", – добавил он.

Российские атаки: важные новости

Днем 6 мая российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. Позже стало известно, что БПЛА попали в здание детского сада в городе.

Также 5 мая российские захватчики нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. По данным местных властей, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Отмечалось, что удар был нанесен по предприятию в городе.

Кроме того, оккупанты в тот же день атаковали центр Краматорска фугасными авиабомбами. Президент Владимир Зеленский сообщал, что по меньшей мере пять человек погибли в результате атаки, еще столько же пострадали.

