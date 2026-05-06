В Испании ресторан 'все, что можешь съесть' ввел наказание для слишком жадных клиентов

В администрации безлимитного ресторана жалуются, что все больше посетителей "объедаются до невозможности удержать в себе еду".

Ресторан Sushi Toro в испанском городке Гельвеш недалеко от Севильи, рабочающий по системе "all-you-can-eat" (дословно "все, что ты можешь съесть"), ввел наказание для жадных клиентов, которые не рассчитывают свои силы.

Как пишет The Mirror, ресторан ввел "плату за рвоту" для посетителей, которые едят до тошноты прямо в заведении – администрация жалуется на рост числа инцидентов в последние месяцы, когда клиенты "едят до изнеможения", а затем их рвет.

В ресторане заявили, что проблема затронула столы и туалеты, создав трудности для персонала и вызвав опасения по поводу гигиены и обслуживания клиентов.

Безлимитный ресторан Sushi Toro, который пропагандирует сочетание "традиций и инноваций", предлагает меню "шведский стол" с блюдами, приготовленными из свежих ингредиентов с использованием специальных технологий. Цены варьируются от 16,90 евро до 23,90 евро в зависимости от дня и времени посещения.

Другие запреты для туристов в Испании

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристов предупредили о нескольких новых строгих правилах на популярных испанских курортах на Балеарских островах.

Также отдыхающим напомнили о самых распространенных запретах, действующих в Испании.

