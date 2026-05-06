'Старый, но дееспособный': эксперт о пораженном в Крыму российском самолете-амфибии

Главная задача Сил обороны – не дать таким самолетам подняться в воздух, отметил эксперт.

Самолеты Б-12, один из которых Силы обороны атаковали в Крыму, перестали выпускать еще во времена СССР. Об этом рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express в эфире Radio NV.

Киричевский отметил, что еще с 1990 года эти самолеты формально сняты с вооружения. Эксперт добавил, что, как правило, Б-12 эксплуатируется до исчерпания ресурса, но здесь есть один нюанс.

"С формальной точки зрения самолет очень старый, на воду садиться не может, но для мониторинга наших морских дронов до сих пор пригоден. И независимо от того, насколько там старый или новый российский самолет, базовая задача – чтобы он никогда не смог подняться в воздух. В случае с ударом по этому B-12 эту задачу выполнили. С любым российским катером задача аналогична", – прокомментировал Киричевский.

Удары по Крыму: что известно

Ранее стало известно о том, что бойцы Главного управления разведки атаковали ряд важных целей на территории временно оккупированного Крыма. Среди них – противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", а также три десантно-штурмовых катера проекта 05060.

Также ранее Силы обороны атаковали базу с ОТРК "Искандер" вблизи поселка Овражки в Крыму. По данным аналитиков Defense Express, для этой атаки украинские защитники использовали дроны middle strike с увеличенной боевой частью.

