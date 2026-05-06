Руслана высказалась о LELÉKA перед выступлением на 'Евровидении-2026'

Певица также призвала поддержать украинку на конкурсе.

Известная украинская певица и победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко эмоционально высказалась о LELÉKA и дала ей совет перед выступлением на международной сцене.

Не секрет, что представительница нашей страны уже отправилась в Вену и 14 мая выступит на "Евровидении-2026" с песней "Ridnym". На днях Руслана отметила, что сейчас для LELÉKA самое главное – это слушать себя, а не других.

"Я четко все сказала во время национального отбора. Она очень зрелая, сформировавшаяся певица. Думаю, для нее сейчас самое главное – чтобы она никого не слушала. Для нее единственный совет – это не слушать никаких советов. Закрыть уши и никого не слушать. Просто идти по прямой к сцене и делать то, что она чувствует", – подчеркнула артистка в интервью для BLIK.ua

Видео дня

Руслана также призналась, что представительница Украины на "Евровидении-2026" имеет все шансы поразить зрителей и жюри.

"Победа – это не только и не всегда гран-при. Данилко формально занял второе место, но Андрей входит в топ-десятку звезд "Евровидения" по разным опросам. Я желаю LELÉKA яркого следа. Чтобы она вышла и показала Украину, произвела фурор. У нее есть для этого все необходимые составляющие. Поэтому я так болела за нее на национальном отборе. Пусть она погружается в свое сердце и достает оттуда все самое светлое и самое важное. Это украинская артистка, и она без всякого сомнения достойна нашей поддержки", – отметила победительница "Евровидения-2004".

К слову, юбилейный, 70-й конкурс "Евровидение" состоится в этом году 12, 14 и 16 мая в Австрии. LELÉKA будет выступать под номером 12 во втором полуфинале конкурса.

Напомним, ранее популярный украинский певец LAUD оценил шансы LELÉKA на "Евровидении-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: