Президент Сербии встретился с послом России, чтобы передать официальное письмо диктатору РФ.

Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко, чтобы передать поздравительное послание главе Кремля Владимиру Путину. Об этом сербский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

"Вручил послу письмо для президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором поздравил его с Днем Победы, одной из самых ярких дат в истории человечества", - отметил он.

Вучич заявил, что этот день "остается вечным символом непокорности и героизма наших народов".

"Я отметил, что наш долг - хранить память обо всех жертвах, погибших на стороне закона и справедливости, и что Сербия не допустит попыток пересмотреть историю. Подчеркнул, что мы навсегда запомним огромную и решающую роль Красной Армии в освобождении нашей страны и Европы", - добавил сербский лидер.

Празднование 9 мая в РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, в Кремле решили минимизировать масштаб празднования Дня Победы в Москве, отказавшись от проезда военной техники. В Москве решили принять все меры по минимизации опасности в случае атаки со стороны Украины. Западные СМИ считают, что сокращенный парад в Москве свидетельствует о страхе Путина.

Эксперты не исключают, что это связано с тем, что когда российский диктатор в 2008 году включил военную технику в парад, он показал это как сигнал силы: предупреждение противникам, что РФ может защитить себя.

Однако теперь это утверждение звучит пусто. Другим фактором является то, что Украина изменила географию боевых действий, отмечают аналитики. Теперь это уже не конфликт, ограниченный линией фронта. Украинские атаки достигают глубинных районов территории РФ, нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры.

