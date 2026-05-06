Водительские права с 15 лет: в Украине планируют пересмотреть правила выдачи удостоверений

Речь идет о мопедах и других двухколесных транспортных средствах.

В Украине планируют изменить правила в сфере дорожного законодательства. Предполагается появление обновленной системы категорий водительских прав, а также пересмотр возрастных условий их получения. Соответствующие нормы содержатся в правительственном законопроекте, зарегистрированном в парламенте.

Если соответствующий документ будет принят, в Украине появится новая категория АМ, в которую войдут мопеды и легкие квадроциклы (до 45 км/ч).К категории A1 будут относиться мотоциклы (мощностью до 11 кВт) и трициклы (до 15 кВт). При этом в категорию A2 попадут мотоциклы мощностью до 35 кВт.

Кроме того, в категорию A войдут мотоциклы мощностью свыше 35 кВт и трициклы мощностью свыше 15 кВт. Категория B1 будет включать квадроциклы массой до 400 кг (до 550 кг для перевозки грузов) и мощностью до 15 кВт. К категории B будут относиться транспортные средства массой до 3500 кг и с количеством сидячих мест не более восьми, кроме водителя.

Новые возрастные условия для получения прав

Согласно законопроекту, подростки, достигшие 15-летнего возраста, смогут получить право на управление мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами (категория АМ). К категориям A1 (легкие мотоциклы и трициклы) и B1 (квадроциклы) допускаются лица с 16 лет.

Предполагается, что управление транспортными средствами категорий B и BE (легковые автомобили и автомобили с прицепом) разрешается с 17 лет только в сопровождении водителя со стажем от 2 лет.

При наличии не менее двух лет стажа по категории A2 после 20 лет можно будет управлять мощными мотоциклами категории А (или с 24 лет без этого требования).

Право на управление транспортом категорий D и DE (автобусы) предлагают предоставлять с 24 лет, или же с 21 года, если водитель имеет соответствующую профессиональную подготовку.

Изменения для водителей - главные новости

22 апреля стало известно, что в МВД предлагают обновить правила экзаменов для водителей. Проект приказа должен упростить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией будущих водителей. Сейчас документ обнародован для общественного обсуждения. Далее он должен пройти согласование в ряде министерств.

Ранее сообщалось, что до конца следующего года наша страна обязана перед Евросоюзом ввести обязательный техосмотр для всех транспортных средств, в частности легковых.

С июня в рамках проекта "єЧерга" в Украине заработает электронная система пересечения границы для легковых автомобилей. Дальнейшее обновление сервиса предусматривает расширение функций для грузовиков и автобусов.

