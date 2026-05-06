Влажные салфетки и пластик: Гибралтар сбрасывает неочищенные сточные воды в Средиземное море

Территория часто завалена мусором, запутавшимся в водорослях и валяющимся на скалах.

Британская заморская территория Гибралтара на протяжении десятилетий сбрасывает неочищенные сточные воды от почти 40 тысяч жителей и предприятий непосредственно в Средиземное море. Как пишет The Guardian, это происходит из-за отсутствия очистных сооружений, которых там никогда не было.

Сточные воды сливаются в море с южной части полуострова - района Europa Point. Власти Гибралтара объясняют это "высоким уровнем естественного рассеивания", который якобы уменьшает влияние загрязнения.

Впрочем, экологи бьют тревогу. По словам представителя природоохранной организации Nautilus Project Льюиса Стагнетто, территория, которая должна быть защищена для дикой природы, часто покрыта мусором: "влажными салфетками и пластиком, запутавшимся в водорослях и лежащим на скалах".

Говорят, что неочищенные стоки могут провоцировать токсическое "цветение" водорослей, что снижает уровень кислорода и приводит к гибели морских организмов. Кроме того, они несут смесь химикатов и пластика, которые вредят рыбам и морским млекопитающим, нарушая их репродукцию и здоровье.

Для людей риски также значительны: распространение патогенов и генов устойчивости к антибиотикам повышает угрозу инфекций.

В отличие от Великобритании, канализационная система Гибралтара использует морскую воду, тогда как питьевую воду получают путем опреснения. Власти заявляют, что повышенная соленость исторически затрудняла создание стандартных очистных сооружений.

Также правительство утверждает, что влажные салфетки, которые иногда появляются на пляжах, могут поступать с территории соседней Испании.

В 2017 году Европейский суд признал, что Великобритания нарушает законодательство ЕС, не обеспечивая очистку сточных вод в Гибралтаре. Однако после выхода страны из ЕС Европейская комиссия утратила возможность влиять на ситуацию.

Попытки решить проблему неоднократно срывались. В 2018 году контракт на строительство очистных сооружений получил консорциум с участием Northumbrian Water и Modern Water, но проект остановился после банкротства дочерней структуры Modern Water. Переговоры с Европейским инвестиционным банком также сорвались после выхода Великобритании из ЕС.

В июне 2025 года, говорится в статье, власти Гибралтара заключили 25-летний контракт с компанией Eco Waters на строительство очистных сооружений в районе Europa Point. В настоящее время уже ведутся подготовительные работы, а заявка на планирование подана в марте 2026 года.

В то же время компания Northumbrian Water, которая сотрудничала с правительством в рамках проекта AquaGib в 2003-2024 годах, подчеркивает, что не отвечала за управление сточными водами, а лишь участвовала в качестве стратегического партнера.

Несмотря на новые планы, проблема остается актуальной, и ее решение может занять еще годы.

Компания AquaGib сообщила, что обслуживает ряд насосных станций, которые перекачивают стоки из низменных районов в главный коллектор Гибралтара. В то же время в компании подчеркнули: она "не отвечает за основной коллектор или очистку сточных вод".

Сам канализационный коллектор находится в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году оппозиционная партия "Гибралтарские социал-демократы" заявила, что популярные туристические места "позорно страдают от зловония сырых стоков", а отходы "непосредственно просачиваются через городские стены", нанося ущерб морской экосистеме.

Правительство, в свою очередь, объясняет ситуацию многолетним недофинансированием, в том числе и в периоды, когда у власти находилась именно GSD.

"Власти заявляют о реализации масштабного проекта модернизации: поэтапной прокладке новых канализационных магистралей с общим бюджетом около 15 млн фунтов стерлингов. Кроме того, ведутся работы по обновлению внутренних трубопроводов, что, по словам правительства, уже позволило укрепить и улучшить состояние главного коллектора в пределах городских стен", - говорится в статье.

Что касается пляжей, чиновники уверяют: качество воды регулярно проверяется, и последние результаты показывают "отличный уровень" для купания на всех пляжах Гибралтара.

