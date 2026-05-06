Изменение прайс-кэпов вернуло импорт электроэнергии и распределенную генерацию на рынок, - Кудрицкий

Изменение прайс-кэпов с 1 мая стало необходимым шагом для возобновления работы рынка и предотвращения дефицита электроэнергии. Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, предыдущее административное ограничение цен фактически заблокировало часть генерации и импорт.

"Оно, по сути, запретило покупателям и продавцам покупать и продавать электроэнергию выше 5-6 гривен в большинство часов суток за киловатт-час", – пояснил Кудрицкий.

Это, по его словам, имело прямые последствия для энергосистемы.

"Это привело к тому, что газовая генерация, которая была построена, децентрализованная газовая генерация, которая была построена в Украине на тот момент, и импорт в большинстве часов суток не могли помогать энергосистеме", – подчеркнул он.

Кудрицкий подчеркнул, что именно пересмотр прайс-кэпов позволил исправить ситуацию и вернуть на рынок необходимые ресурсы, однако задержка с решением уже повлияла на темпы развития новой генерации и подготовку к следующему отопительному сезону.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что изменение прайс-кэпов с 1 мая не привело к ожидаемому скачку цен, а наоборот – продемонстрировало эффективность рыночных механизмов.

