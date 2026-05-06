Россия объявила о ракетных испытаниях на полигоне 'Кура' с ядерным потенциалом

Перед парадом в Москве россияне объявили об испытаниях на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе, на котором проводятся тестовые удары ракетами, способными нести ядерный заряд.

Как сообщает портал "Милитарный", полигон "Кура" на Камчатке - это испытательный полигон Космических войск Воздушно-космических сил России, расположенный в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Он используется для испытаний, в частности для отработки поражения целей ракетами, способными нести ядерный заряд.

Куринский испытательный полигон (ранее известный как "Кама") основан в начале 1950-х годов как удаленная зона для проведения испытаний вооружения.

Отмечается, что в 1956 году на объекте провели первые испытания межконтинентальной ракеты с прототипом Р-7. Во времена Советского Союза здесь провели более 300 испытаний.

После распада СССР испытания возобновились лишь в начале 2000-х годов, в частности с добавлением подводных запусков. В последние годы Россия использует полигон для испытаний межконтинентальных ракет, способных нести ядерный заряд.

В частности, 26 октября 2022 года там имитировался массированный ядерный удар в ответ на атаку противника. По полигону на Камчатке осуществили пуски баллистических ракет: "Ярс" стартовал с Плесецка, "Синева" - с Баренцева моря.

"25 октября 2023 года во время тренировки наземной, авиационной и морской составляющих на полигоне "Кура" снова были запущены ракеты "Ярс" и "Синева". Последние учения сил стратегического сдерживания состоялись 29 октября 2024 года. Тогда на полигоне "Кура" была запущена ракета "Ярс". Одно из последних сообщений Минобороны России свидетельствует, что атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" проекта 885М "Ясень-М" в апреле 2025 года поразил крылатой ракетой "Калибр" цель на камчатском полигоне с расстояния более 1100 км", - говорится в материале.

Сколько в России ракет

Как сообщал УНИАН, российское Минобороны заявляло об атаке на центр Киева, если Украина нанесет удар с помощью дронов по Москве 9 мая. На фоне этого в ГУР раскрыли, какими запасами ракет сейчас располагает страна-агрессор.

В украинской разведке рассказали, что Москва пытается значительно увеличить производственные мощности предприятий своего военно-промышленного комплекса и темпы производства новых ракет.

По информации разведчиков, по состоянию на середину апреля 2026 года у РФ было: баллистических ракет "Искандер-М" - до 200 единиц; крылатых ракет "Искандер-К" - до 110 единиц; гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" - до 100 единиц; крылатых ракет "Калибр" - до 460 единиц; крылатых ракет "Оникс" - до 690 единиц и т. д.

