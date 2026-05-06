В оккупированном Крыму дроны атаковали здание ФСБ России

В результате атаки произошел пожар.

Во временно оккупированном Армянске в Крыму дроны ударили по зданию пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что удар по зданию пограничной службы ФСБ был нанесен вечером 5 мая. В результате атаки произошел пожар. Местные жители также рассказали, что в городе поврежден девятиэтажный дом.

В Telegram-канале добавили, что вечером 5 апреля взрывы также прогремели в Симферополе и Бахчисарае. Кроме того местные жители заявляли в соцсетях об ударах по аэродрому Кача и по объектах в Севастополе.

Видео дня

В Telegram-канале отметили, что взрывы слышали и между Симферополем и Бахчисараем в районе, где находятся военные полигоны россиян.

Главный страх россиян в Крыму

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские захватчики во временно оккупированном Крыму больше всего боятся высадки украинского десанта. По его словам, россияне уже усиленно минируют побережье.

Попович отметил, что российские оккупанты видят, что "кто-то находится в Крыму и кто-то наносит удары по их объектам".

Вас также могут заинтересовать новости: