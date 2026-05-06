Россияне атаковали ударными дронами детсад в Сумах

В настоящее время ведется спасательная операция.

Россияне атаковали Сумы двумя беспилотниками, есть попадания по гражданскому зданию. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Двумя ударными БПЛА россияне нанесли удар по гражданскому зданию в центральной части Сум. Продолжается спасательная операция", – отметил он.

Григоров добавил, что информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

Он предупредил, что вражеская атака на город продолжается.

По информации местных Telegram-каналов, россияне нанесли удар по детскому саду в Сумах. Под завалами могут находиться люди.

И.о. мэра Сум Артем Кобзар подтвердил, что вражеские БПЛА попали в здание детского сада.

"Зафиксировано попадание двух БПЛА в центральной части города – в здание детского сада. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется", – заявил он.

Вражеская атака на Запорожье

5 мая российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, вспыхнуло несколько пожаров.

В результате удара 12 человек погибли, более 40 пострадали. 18 раненых госпитализированы.

