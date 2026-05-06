Россияне атаковали ударными дронами детсад в Сумах

Россияне атаковали Сумы двумя беспилотниками, есть попадания по гражданскому зданию. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
"Двумя ударными БПЛА россияне нанесли удар по гражданскому зданию в центральной части Сум. Продолжается спасательная операция", – отметил он.
Григоров добавил, что информация о пострадавших и других последствиях уточняется.
Он предупредил, что вражеская атака на город продолжается.
По информации местных Telegram-каналов, россияне нанесли удар по детскому саду в Сумах. Под завалами могут находиться люди.
И.о. мэра Сум Артем Кобзар подтвердил, что вражеские БПЛА попали в здание детского сада.
"Зафиксировано попадание двух БПЛА в центральной части города – в здание детского сада. Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется", – заявил он.
Вражеская атака на Запорожье
5 мая российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, вспыхнуло несколько пожаров.
В результате удара 12 человек погибли, более 40 пострадали. 18 раненых госпитализированы.