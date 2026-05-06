7 мая в Украину зайдут дожди и грозы: где испортится погода

В середине недели, 7 мая, в Украине снова будет очень теплая летняя погода. На западе страны пройдут дожди, местами - с грозами, но на температуру осадки существенно не повлияют. Столбики термометров в большинстве областей покажут +22°...+26°, чуть свежее будет на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +24°, дождь с грозой.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°, дождь с грозой.
  • В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°, дождь с грозой.
  • В Тернополе 7 мая ночью +12°, днем +26°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +25°, дожь с грозой.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем будет +23°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +26°, дождь с грозой.
  • В Виннице завтра будет +10°...+25°, переменная облачность.
  • В Житомире в четверг ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра ночью +10°, днем +25°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +9°...+26°.
  • В Одессе 7 мая - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +21°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +8°, днем +23°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +8°, днем +24°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +22°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +8°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +8°...+21°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +10°, днем +25°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +27°.

Какой праздник 7 мая, приметы погоды

7 мая - святого мученика Акакия. По приметам, если вечермо на небе появилась радуга, то на следущий день будет ясно и тепло.

