Нерешенный вопрос пассажирских убытков подталкивает Укрзализныцю к риску дефолта, - анализ

Отказ части держателей облигаций поддержать реструктуризацию долга "Укрзализныци" усиливает финансовое давление на компанию. Однако ключевой причиной проблем является системное недофинансирование пассажирских перевозок, которое фактически ложится на грузовой сегмент. Об этом говорится в аналитике Центра транспортных стратегий.

Сейчас компания пытается реструктурировать около $1,1 млрд долга, предложив кредиторам списание 20% и привязку выплат к объемам перевозок. Однако часть инвесторов не согласилась на эти условия и настаивает на повышении тарифов на грузовые перевозки.

В то же время аналитики предупреждают: дальнейший рост тарифов только усугубит кризис. За последние годы их повышение уже привело к сокращению грузовой базы: клиенты переходят на автотранспорт, а украинская продукция теряет конкурентоспособность.

По оценкам экспертов, повышение грузовых тарифов на 37% может сократить объемы перевозок на 15% (около 27 млн тонн в год). В результате доходы компании вырастут значительно меньше ожидаемого, а государственный бюджет недополучит десятки миллиардов гривен налогов.

Ключевой проблемой остается модель финансирования компании: доходы от грузовых перевозок годами направляются на покрытие убытков пассажирского сегмента. Только в 2022–2025 годах убытки от пассажирских перевозок превысили 67 млрд грн, тогда как операционная прибыль от грузов составила 59 млрд грн.

Таким образом, грузовой сегмент уже не способен компенсировать эти потери. Это подрывает финансовую устойчивость компании и ограничивает инвестиции в инфраструктуру. Это фактически исчерпанная модель, которая разрушает конкурентоспособность железной дороги.

В исследовании отмечается, что без перехода к прямому государственному финансированию пассажирских перевозок, как это практикуется в странах ЕС, ситуация будет только ухудшаться. Нерешение этого вопроса создает риски не только для тарифной политики, но и для выполнения долговых обязательств компании.

Эксперты указывают, что при отсутствии системных решений по компенсации пассажирских убытков и пересмотру подходов к реструктуризации долга, "Укрзализныця" может оказаться перед угрозой дефолта.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявили, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 37% может привести к сокращению ВВП на 96 млрд грн, уменьшению валютной выручки на 2,4 млрд долл. и снижению налогов на 36 млрд грн. Кроме того, дорогая логистика – это путь к дальнейшему сокращению объемов производства и риск деиндустриализации, поэтому критически важно не повышать тарифы на грузы до конца военного положения.

