Украинские ракеты против баллистики: эксперт оценил, сколько времени уйдет на их создание

Есть несколько нюансов, от которых в значительной степени зависит время создания такого оружия.

Сроки разработки Украиной своих противобаллистических ракет могут исчисляться месяцами или даже годами.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента Академии "Дронариум". Говоря о противобаллистических средствах, он отметил, что баллистические ракеты – это самая сложная цель для системы противовоздушной обороны.

"Большую часть траектории они летят на очень большой высоте, и их почти ничем, кроме специфических ракет, сбить нельзя", – пояснил Следюк.

Кроме того, современные баллистические ракеты могут маневрировать и они заходят на цель почти вертикально.

"То есть они не проходят много эшелонов противовоздушной обороны, как, например, крылатые ракеты или "Шахеды", – отметил эксперт.

Так, у баллистических ракет большая скорость, и им нужно "пробить" только один слой нашей противовоздушной обороны.

Чем сбивать баллистику

"Единственное на сегодняшний день средство, которое может эффективно сбивать баллистику, – это американские комплексы Patriot. То, что нам поставили из Европы, на что мы надеялись, – это комплексы SAMP/T, переоборудованные для сбивания баллистических ракет, пока что они не так эффективны", – сказал Следюк.

Он подчеркнул, что сами комплексы – это лишь половина дела, ведь к ним еще нужно иметь ракеты, а их у нас "не очень много".

"Всем этим набором факторов и объясняется такой небольшой показатель сбиваемости. Условно говоря, 10%".

Как преодолеть проблему

Отвечая на вопрос, что можно сейчас сделать для преодоления проблемы с нехваткой ракет для ПВО, Следюк подчеркнул, что мы жестко зависим от поставок ракет для Patriot, которые могут выпускать только США. Эти ракеты мы либо покупаем, либо их нам выделяют в качестве помощи.

"Единственное более обнадеживающее обстоятельство, на которое я могу осторожно сослаться, – это то, что в публичном пространстве начали появляться единичные сигналы о том, что Украина разрабатывает свои ракеты против баллистики. Но пока что они не применялись", – отметил он.

На уточнение, насколько быстро Украина сможет разработать такое оружие, эксперт подчеркнул, что это точно не будет быстро. По его словам, все будет зависеть от того, насколько глубокой будет предварительная разработка.

"Если уже есть какие-то наработки, нужно провести R&D, испытать и что-то доказать. На это могут уйти месяцы. Если мы начинаем вообще с нуля, к сожалению, это годы", - сказал Следюк.

Украинские ракеты для сбивания баллистики

Как сообщал УНИАН, в марте президент Владимир Зеленский отметил, что Украине для производства ракет, способных сбивать российскую баллистику, нужны только лицензии США.

По его словам, в Украине за время войны была построена промышленная база, наработаны технологии и есть опытные инженеры, что дало бы возможность очень быстро производить большое количество ракет, которыми можно было бы обеспечить не только Украину, но и всю Европу.

Впоследствии Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве, подчеркнул, что европейским производителям стоит работать вместе с Украиной для создания единой системы защиты от баллистики, иначе Украина создаст такое оружие самостоятельно.

