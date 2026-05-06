Война в Украине раскрыла главную ошибку западных производителей оружия, - BI

Западные производители начали понимать, что погоня за "идеальным оружием" не имеет смысла.

Борьба Украины с Россией демонстрирует производителям оружия и военным по всему миру то, что создание "идеального оружия" не является главной целью. Вместо этого нужно обладать готовыми к использованию системами, которые способны действовать в широких масштабах, пишет Business Insider.

Отмечается, что все больше западных оборонных компаний пересматривают свой подход к производству оружия. В частности, Кристиан Брост, генеральный директор американского подразделения нидерландской компании Robin Radar, производящей радиолокационные системы обнаружения дронов, сказал журналистам, что "неидеальное решение прямо сейчас, иногда, лучше, чем идеальное решение позже".

По его словам, Западу есть чему поучиться у Украины. Он подчеркнул, что украинцам удается найти решение даже тогда, когда ресурсов почти нет.

"Я думаю, что это само по себе урок: используйте то, что работает, используйте то, что дешево", - заявил Брост.

Гендиректор Robin Radar USA добавил в разговоре с журналистами, что высокотехнологичное и дорогое оружие, которое любят создавать США, не должно исчезать. Однако он подчеркнул, что "нужно смотреть в глаза реальности и просто приобретать то, что работает".

В издании отметили, что США и их союзники все больше интересуются дронами-перехватчиками, которые использует и производит Украина. Они признают, что не стоит полагаться на дорогие ракеты противовоздушной обороны для перехвата вражеских беспилотников.

"Это ключевая область, в которой компании не должны ждать совершенства. Особенно когда речь идет о, пожалуй, одном из самых больших пробелов в обороне США на данный момент. Мы должны поставлять оборудование, даже если оно не идеально, потому что мы тоже можем учиться", - сказал журналистам Брост.

Важна скорость, а не совершенство

В издании напомнили, что в прошлом году генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил о том, что Альянс слишком медленно внедряет инновации. Он призывал страны-члены НАТО учиться на подходе Украины.

"Главное - скорость, а не совершенство", - говорил Рютте.

Генеральный директор латвийского производителя дронов Origin Robotics Агрис Кипурс в разговоре с журналистами отметил, что украинским солдатам не важно, насколько передовая технология - они используют системы, которые работают и которые они могут получить в достаточном количестве.

"Им действительно неважно, какой тип технологии обеспечивает эту возможность. Им совершенно все равно, идет ли речь о модели искусственного интеллекта, алгоритме компьютерного зрения или просто об умелом пилоте, управляющем дроном исключительно вручную", - рассказал он.

Кипурс добавил, что западные компании часто отдают приоритет более продвинутому или более эффектному оборудованию, а не тому, что имеет непосредственную практическую ценность. Он считает, что это одна из главных ошибок оборонных компаний.

Генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics Кульдар Вяарси также поддержал это мнение. В разговоре с журналистами он заявил, что война показала то, что простота - это ключ к тому, чтобы производить вооружение быстрее и дешевле.

"Чем сложнее технология, тем больше проблем она может создать. На войне нужно надежное оружие", - объяснил гендиректор Milrem Robotics.

Директор по исследованиям и разработкам украинского производителя робототехнических систем DevDroid Олег Федоришин заявил в разговоре с журналистами, что в условиях интенсивной и длительной войны Запад может исчерпать свои запасы современных и дорогостоящих бронемашин, что вынудит перейти на такие системы, как наземные роботы.

