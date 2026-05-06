Во Львове хотят поднять цену на общественный транспорт: город готовит новые тарифы

Во Львове могут вырасти тарифы на проезд в общественном транспорте. Городские власти рассматривают новые расчеты стоимости проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Профильные департаменты горсовета проанализировали экономические расчеты, предоставленные перевозчиками, и пришли к выводу, что тариф действительно требует пересмотра. Однако не на том уровне, который предлагают автотранспортные предприятия. Согласно их расчетам, стоимость одной поездки должна составлять более 40 грн", – говорится в сообщении.

Согласно проекту решения, стоимость проезда в городском транспорте предлагается установить на следующем уровне:

транспортной картой "ЛеоКарт" для студентов – 11,5 грн (сейчас – 8,5 грн);

приложением или транспортной картой ЛеоКарт – 23 грн (сейчас – 17 грн);

банковской картой – 26 грн (сейчас – 20 грн);

наличная оплата – 30 грн (сейчас – 25 грн);

Также предлагается повысить стоимость абонементов. Студенческий абонемент на все виды транспорта может вырасти с 450 грн до 575 грн, общий – с 900 грн до 1150 грн. При этом штраф за безбилетный проезд может вырасти с 400 грн до 520 грн.

Во Львовском городском совете отметили, что в последний раз тарифы в городе пересматривались в 2025 году. И тогда стоимость топлива была почти вдвое меньше – около 48 грн за литр. Зато сейчас она составляет уже более 90 грн за литр, что существенно влияет на себестоимость перевозок.

Уточняется, что после консультаций с общественностью тарифы должен утвердить исполнительный комитет горсовета.

Стоимость проезда в общественном транспорте

7 апреля стало известно, что в Киевской городской государственной администрации готовятся пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Мэр города тогда заявлял, что стоимость проезда в столице остается самой низкой в Украине. Текущий тариф в 8 гривен не пересматривался с 2018 года.

Ранее, с января текущего года, сообщалось, что в Киеве стоимость проезда на некоторых пригородных маршрутках выросла на 5 гривен. Таким образом, стоимость проезда в маршрутках уже составляет 20 гривен.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, себестоимость перевозки одного пассажира в метрополитене столицы на 2026 год составляет 64,53 грн, а в наземном транспорте – 37,57 грн.

