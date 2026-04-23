Украина незаметно обзаводится новыми друзьями, – The Economist

На фоне геополитического самоуничтожения США Киев ищет новых партнеров, готовых к реальному сотрудничеству.

Украина строит новые дипломатические союзы в Западной Азии, стремясь воспользоваться ослаблением влияния России в регионе. В частности, Киев пытается развивать отношения с бывшим сателлитом РФ Сирией и с Турцией. Об этом пишет The Economist.

Сирия

Как отмечает автор публикации, отношения Киева и Дамаска ухудшились на фоне гражданской войны в Сирии и были окончательно разорваны в 2022 году, когда режим Башара Асада признал российскую аннексию украинских территорий. Однако со сменой власти в Сирии отношения начали стремительно восстанавливаться. Президент Украины уже побывал с визитом в Дамаске, и стороны заговорили о возобновлении работы давно закрытых посольств.

Как пишет The Economist, страны имеют взаимную заинтересованность в двусторонней торговле.

"Сирия обладает одними из крупнейших в мире месторождений фосфатов, общий объем которых, по словам экспертов, составляет примерно 2 миллиарда тонн, и Украина надеется использовать их для сельского хозяйства. У Украины есть пшеница, в которой очень нуждается Сирия, обедневшая после более чем десятилетия гражданской войны. Господин Зеленский предложил обменять одно на другое", – говорится в публикации.

Также украинские специалисты могут помочь сирийцам с восстановлением портовой и энергетической инфраструктуры, а также с модернизацией армии.

Напоминая о присутствии украинских специалистов в Сирии в эпоху холодной войны, The Economist отмечает, что украинцы были бы рады вернуться, "не в последнюю очередь для того, чтобы поиздеваться над русскими".

"Мы хотим занять уступающую позицию России, где только можем", – отметила Евгения Габер, бывшая украинская дипломатка, которая сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Турция

Интересно, что Турция, которая де-факто является главным внешним союзником новой сирийской власти, похоже, с удовольствием способствует потеплению отношений между Киевом и Дамаском. Хотя Эрдоган явно избегает открытой конфронтации с Россией, он заинтересован в уменьшении влияния россиян на Кавказе, Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Это подталкивает его к сближению с Украиной.

О сотрудничестве Киева и Анкары в военной сфере известно давно. И эту кооперацию обе стороны стремятся развивать.

Показательно, что отношения Украины с Турцией только укрепились на фоне успешных усилий Трампа по дискредитации Америки как главной силы в НАТО.

"Визит господина Зеленского в Сирию организовал господин Эрдоган, с которым он встретился накануне в Стамбуле. Он прилетел в Дамаск на правительственном самолете Турции вместе с министром иностранных дел этой страны. Словно бизнесмены, пытающиеся произвести впечатление на своего партнера, турки показывали своему новому другу окрестности", – отмечает The Economist.

Как писал УНИАН, Владимир Зеленский заявил, что ожидает конструктивной позиции от новой власти Венгрии и подчеркнул важность добрососедских отношений. Он подчеркнул, что страны должны жить в мире как соседи. Президент также сообщил о готовности встретиться с новым премьер-министром Петером Мадяром в любой момент, хотя сейчас тот сосредоточен на формировании правительства и вопросах взаимодействия с ЕС.

Также мы приводили заявление Зеленского о том, что он не считает Трампа полноценным гарантом безопасности Украины после окончания войны. Президент напомнил, что менее чем через три года Трамп уйдет в отставку и больше ни на что не будет влиять.

