Украина не сможет стать членом Евросоюза до конца войны, - Мерц

Мерц отметил, что до конца войны Украина может получить статус ассоциированного члена ЕС в качестве промежуточного этапа интеграции.

Украина не сможет стать полноправным членом Европейского Союза до завершения войны. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

По его словам, до конца войны Украина может получить статус ассоциированного члена ЕС в качестве промежуточного этапа интеграции. Мерц отметил, что это легко реализовать, так как такая модель членства в блоке не требует внесения каких-либо изменений в учредительные договоры ЕС.

Он напомнил, что вскоре после объединения Германии в 1991 году для представителей бывшей ГДР ввели статус наблюдателей в Европарламенте без права голоса.

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Также Мерц объяснил, почему страны Западных Балкан могут стать полноправными членами Евросоюза раньше Украины. Он заявил, что главное отличие заключается в том, что на территории Украины продолжаются полномасштабные боевые действия.

"Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза, но она могла бы стать ассоциированным членом Европейского Союза, а затем - полноправным членом Европейского Союза", - подчеркнул Мерц.

Навроцкий заявил, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польских фермеров

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польских фермеров. Он посетовал, что "слишком поздно вступил в игру" и не успел "остановить неблагоприятные для польских фермеров решения".

Навроцкий отметил, что понимает стремление Украины, но намерен защитать интересы польских граждан.

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