Также глава государства синхронизировал на 100% санкционные решения с нынешними ограничительными мерами Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о введении санкций против тех, кто помогает российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору. Об этом говорится в указе главы государства №675/2025 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 сентября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В частности, этим указом вводятся ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России. Как отметил в комментарии для журналистов советник - уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, ограничения введены против 37 физических лиц (все граждане РФ) и 35 компаний (34 российские и 1 белорусская). Среди них:

• ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для военно-промышленного комплекса РФ;

• юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;

• предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

Как отметил Власюк, речь идет о таких юридических лицах:

• АО "Ситроникс КТ", которая занимается разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняет заказы ВПК РФ;

• ООО "СИНТО" и связанные субъекты - подсанкционная в США компания, которая специализируется на внедрении ИТ решений для ВПК РФ;

• ООО "Балтинфоком" - подсанкционное в США предприятие, выполняющее оборонный заказ РФ в области производства компьютерного оборудования, компании группы "Би Питрон", которые технически переоснащают предприятия ВПК РФ;

• ООО "Резонит Плюс" и связанные субъекты - компании, специализирующиеся на изготовлении электронного оборудования,

• ООО "Точная Механика" - подсанкционная в США белорусская компания, которая специализируется на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и т.д;

• ООО "ИнКор" - подсанкционное в США российское предприятие, которое специализируется на поставке станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК РФ.

Кроме того, указом №676/2025 президент Украины синхронизировал на 100% украинские санкции с санкциями, которые в этом году вводила Великобритания.

Как пояснил Власюк, ограничительные меры касаются 47 физических и 81 юридического лица. Так, под эти санкции попали:

• те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота РФ;

• российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);

• лица, связанные с использованием химического оружия;

• Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

"Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций", - подчеркнул Власюк.

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, Украина регулярно вводит санкции против России за ведение полномасштабной войны и настойчиво призывает страны Запада жестче давить на Россию, чтобы в Кремле отказались от войны.

В августе Зеленский подписывал несколько указов о применении новых санкций. В частности, о синхронизации с санкциями Канады.

Также под санкции Украины попадали компании из Китая и энергетические компании РФ, в том числе госкорпорация "Росатом".

Сейчас в Евросоюзе сейчас готовят 19 пакет санкций против РФ. Представить его должны до пятницы, 12 сентября. Ожидается, что в список войдут "банки двух центральноазиатских стран".

