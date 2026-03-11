Война США с Ираном уже негативно влияет на Украину: эксперт описал все угрозы и риски

Западные партнеры могут перенаправить дефицитные боеприпасы на новый фронт, что существенно ограничит возможности ВСУ, заявляет Алексей Мельник.

Масштабное противостояние на Ближнем Востоке с участием США и Израиля создает критические риски для обороноспособности Украины. Главным образом это касается защиты украинского неба от баллистических ракет РФ, пояснил в интервью изданию OBOZ.UA военный эксперт и содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, наибольшая опасность заключается в распределении ресурсов. Американская оборонная промышленность не способна мгновенно нарастить темпы производства. Украина уже сейчас испытывает жесткую конкуренцию за высокотехнологичное вооружение, и снарядный голод может усилиться, как и нехватка ракет для ПВО.

"Немедленные последствия уже наблюдаются. Если мы говорим о влиянии на Украину, то очевидно, что будут проблемы с поставками американского оружия. Несмотря на то, что американцы уже год ничего нам не дают бесплатно, все равно возникнет определенная конкуренция за основные виды вооружений. Особенно за то, что для нас наиболее чувствительно и критично – ракеты для Patriot, защита от баллистики. Здесь негативный эффект очевиден", – подчеркнул Мельник.

Ситуация осложняется истощением складов у союзников, говорит эксперт. Европейские страны вынуждены пересматривать собственную стратегию безопасности из-за нестабильности в Персидском заливе. Это тормозит передачу боеприпасов из имеющихся запасов, а обещания политиков о быстром расширении производственных линий пока остаются лишь декларациями.

Эксперт объясняет:

"Призывы Трампа к оборонной промышленности о готовности американских производителей нарастить выпуск вооружения этих наименований не могут быть выполнены в течение недель или нескольких месяцев. Это точно займет много месяцев. В этом для Украины заключается огромный риск".

Экономический аспект также выглядит тревожно. Мировые цены на нефть стремительно растут, а Украина не имеет стратегических запасов топлива, чтобы смягчить удар для внутреннего рынка. Армия и гражданский сектор будут платить больше, а РФ получает неожиданные сверхприбыли от экспорта энергоресурсов.

"Если мы смотрим на нашего врага, то именно цены на энергоресурсы могут стать спасательным кругом для российского бюджета", - отмечает Мельник. По его мнению, агрессор получит "точно несколько "жирных" месяцев для российского бюджета".

В то же время большая война на Ближнем Востоке может помешать военному сотрудничеству Москвы и Тегерана, акцентирует эксперт. Иран является ключевым поставщиком дронов-камикадзе для Кремля. И если потребности иранской армии вырастут, экспорт "Шахедов" может сократиться. Однако Мельник отмечает, что подробной информации об уровне зависимости РФ от иранских комплектующих пока недостаточно - это остается единственным фактором, который может косвенно помочь Киеву.

Какова сейчас ситуация вокруг войны в Иране

Война в Иране наносит значительный ущерб туристической отрасли, принося убытки примерно в 600 миллионов долларов ежедневно. Как сообщает ведущий обозреватель The Independent Саймон Колдер, три крупнейших авиационных узла - Дубай и Абу-Даби в ОАЭ, и Доха в Катаре - принимают около полумиллиона пассажиров ежедневно. Этот регион обычно обслуживает 5% от общего количества международных перевозок.

Между тем Италия заявила о своем нейтралитете в войне против Ирана. Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркнула, что страна сосредоточится на дипломатическом решении ситуации на Ближнем Востоке и предупредила о возможных санкциях против компаний, которые используют энергетический кризис, вызванный войной, для получения прибыли.

По информации высокопоставленного израильского чиновника агентства Reuters, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за легких ранений, полученных во время совместной операции США и Израиля. Корпус стражей исламской революции Ирана выдвинул кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера, рассматривая его как более сговорчивого преемника своего отца, который будет поддерживать их жесткую политику.

