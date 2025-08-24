Президент подчеркнул, что Украина координирует действия с партнерами и все сообщники России понесут ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях. Первый касается синхронизации с санкциями Канады, а другой - санкций против 28 граждан разных стран, которые помогают России.

Указ № 613/2025 синхронизирует украинские ограничения с нынешними санкциями Канады против 139 физических и юридических лиц, работающих на российскую войну.

Второй указ № 612/2025 вводит в действие решение СНБО в отношении 28 граждан России, Украины и Ирана, которые помогают удерживать оккупационный режим и финансируют РФ.

Зеленский подчеркнул, что в отношении каждого из них Украина ведет работу с правоохранительными органами стран-партнеров, чтобы обеспечить ответственность за сотрудничество с оккупантами.

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что среди них: Кирий Ольга Адольфовна, Михайловская Анастасия Леонидовна, Жулидов Евгений Михайлович, Кукушкин Павел Алексеевич, Георгиев Сергей Александрович, Мерш Илья Александрович, Макеев Дмитрий Владимирович, Гавриш Алексей Александрович, Бобкова Елена Николаевна, Астрахань Дмитрий Олегович, Алейник Евгений Станиславович, Шавло Ринат Игоревич, Лянкевич Олеся Геннадьевна, Андрица Владислав Сергеевич и другие.

Там отметили, что санкции предусматривают блокирование активов, запрет пользования имуществом и ограничения экономической деятельности, чтобы системно ограничить влияние лиц, поддерживающих агрессора, на украинское информационное и экономическое пространство.

Украинские санкции

Ранее Зеленский ввел в действие новые санкции, которые должны ограничить развитие российских ударных дронов с элементами искусственного интеллекта. Согласно документу, в этот санкционный список включены 39 физических лиц и 55 юридических лиц из РФ и Китая.

