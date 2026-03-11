Культурную столицу Австралии признали лучшим городом мира для посещения в 2026 году

Всего в рейтинг попали 50 городов по всему миру.

Австралийский Мельбурн, который также считается культурной и спортивной столицей страны, признали лучшим городом мира для посещения в 2026 году.

Как определяли победителя

Рейтинг составил влиятельный международный журнал о культурной жизни и путешествиях Time Out.

Чтобы определить победителей, команда издания опросила более 24 тысяч местных жителей из 150 городов по всему миру.

Среди прочего во время составления рейтинга учитывались такие параметры, как гастрономия, ночная жизнь, магазины, музеи, парки, дружелюбие местных жителей. Также у горожан спрашивали, каково там жить – о счастье, доступности и качестве жизни, а также о множестве других критериев.

Для определения окончательного рейтинга лучших городов 2026 года результаты опроса местных жителей объединили с голосами более 100 экспертов Time Out. Затем местные авторы издания рассказали, что именно делает их города достойными посещения прямо сейчас.

Почему Мельбурн стал лучшим городом мира в 2026 году

Как пишет автор Time Out из Мельбурна Лиа Глинн, в городе регулярно проходит множество крупных спортивных событий – теннисный турнир Australian Open, Гран-при Австралии Формулы-1 и многие другие. Также город поражает туристов своей кулинарной жизнью – люди с удовольствием выстраиваются в очередь более чем на час за бургером, пользующимся культовой популярностью, или отмечают особые события в любимом ресторане со столетними традициями.

"Самые крутые улицы и районы Мельбурна полны сокровищ: от независимых кинотеатров и баров на крышах до магазинов виниловых пластинок и необычных галерей. И пусть никто не говорит вам, что Мельбурн – это прежде всего индивидуальность, а не красота – у нас есть величественные здания, внесенные в список объектов культурного наследия, переулки, украшенные красочными фресками, сады мирового класса и река Ярра, имеющая глубокое духовное и культурное значение для местных коренных общин", – рассказала она.

При этом, по ее словам, с открытием метротоннеля (масштабного железнодорожного проекта, который кардинально изменил сеть общественного транспорта Мельбурна), передвигаться по городу стало проще, чем когда-либо.

В целом Мельбурн показал отличные результаты по всем показателям в рейтинге, особенно среди молодых жителей, чьи положительные отзывы позволили столице штата Виктория занять третье место в мире среди лучших городов для зуммеров. В то же время 94% местных жителей высоко оценили гастрономическую сцену города, 92% одобрили его художественную и культурную жизнь, а 77% рекомендовали его ночную жизнь. Мельбурн также получил второе место по количеству голосов от сотрудников Time Out.

10 лучших городов мира для посещения в 2026 году

Всего в финальный рейтинг этом году вошли 50 городов по всему миру, но мы состредоточимся только на первой десятке:

Мельбурн, Австралия. Шанхай, Китай. Эдинбург, Шотландия. Лондон, Англия. Нью-Йорк, США. Кейптаун, ЮАР. Мехико, Мексика. Бангкок, Таиланд. Сеул, Южная Корея. Токио, Япония.

К слову, замкнула рейтинг столица Колумбии Богота.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее крупнейшее в мире издательство о путешествиях Lonely Planet назвало восемь лучших островов в Италии для посещения в 2026 году. Они предлагают туристам отдых на любой вкус – от гламура Капри до спокойствия Леванцо.

Тем временем, живописные скалы Мохер на западе Ирландии недавно признали лучшим местом в мире для любования морскими пейзажами. Всего в список попали шесть невероятных локаций по всему миру.

