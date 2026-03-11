Стало известно, как Россия помогает Ирану в войне с США, - CNN

На Западе также обеспокоены тем, что Китай тоже может быть определенным образом вовлечен в конфликт.

Россия помогает Ирану наносить результативные удары по объектам США и их союзников на Ближнем Востоке. В частности, россияне делятся с иранцами приобретенным в Украине опытом использования передовых тактик обхода и прорыва эшелонированной системы ПВО. Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного представителя разведки одной из западных стран.

Как отмечает издание, Россия не ограничивается предоставлением Ирану разведывательных данных о потенциальных целях, но и дает конкретные тактические советы по их поражению.

"То, что было более общей поддержкой, сейчас вызывает большее беспокойство, включая стратегии нацеливания беспилотников, которые Россия использовала в Украине", – сказал собеседник издания.

Представитель разведки отказался уточнить, какие конкретно советы россияне дают иранцам, но в CNN напомнили, что в Украине Россия запускает беспилотники Shahed волнами и по сложным маршрутам, чтобы обойти средства противовоздушной обороны.

Собеседник издания признал, что на Западе "действительно обеспокоены" тем, как развивается конфликт. В частности, беспокойство вызывает минирование Ормузского пролива иранцами, а также использование ими низкотехнологичных средств, таких как рыбацкие лодки, для атак на американские военные корабли, в частности на авианосцы.

По словам представителя западной разведки, поддержка Ирана со стороны Китая тоже "вызывает беспокойство". Однако подробностей по этому поводу собеседник CNN не предоставил.

Россия помогает Ирану: что известно

Как писал УНИАН, ранее представители иранского правительства прямо признавали, что получают помощь от РФ в войне против США и их союзников. В частности, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в этом контексте заявлял о помощи России "во многих различных направлениях".

Министр войны США Пит Хэгсет также утверждал, что Иран получает от России разведывательные данные, и Пентагон якобы учитывает это в своих военных планах.

Интересно, что президент США Дональд Трамп, наоборот, отрицал военное сотрудничество между Ираном и РФ.

