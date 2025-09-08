Ожидается, что в список войдут "банки двух центральноазиатских стран".

Европейская комиссия должна предложить 19-й пакет санкций против Российской Федерации уже на этой неделе.

Как пишет Sky News со ссылкой на неназванных дипломатов, это должно произойти до пятницы, 12 сентября. Ожидается, что в список войдут "банки двух центральноазиатских стран".

Журналисты отмечают, что в предыдущем санкционном пакете под ограничения попали два банка Китая, а также крупнейший индийский нефтеперерабатывающий завод Nayara.

Ранее Sky News сообщал, что представитель Евросоюза по вопросам санкций находится в Вашингтоне вместе с группой экспертов, где они должны провести переговоры по антироссийским санкциям.

Санкции против России

Bloomberg сообщает, что в новом пакете санкций Россию могут ждать ограничения для банков и энергетических компаний. Отмечалось, что Евросоюз надеется объединить некоторые из своих последних санкционных мер с США.

Накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.

В то же время министр энергетики США Крис Райт говорит, что в Европе должны прекратить покупать российские газ и нефть, если хотят, чтобы Вашингтон усилил санкционные ограничения.

