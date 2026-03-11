Билык показалась в новом образе и вызвала бурное обсуждение в сети (фото)

Недавно певицу ограбили в Европе.

Известная украинская певица Ирина Билык не устает радовать своих поклонников ярким контентом и не только. В этот раз исполнительница сопроводила новое фото вопросом, который вызвал бурное обсуждение. Мнения поклонников артистки разделились.

"Скажите честно… в мире сегодня больше добра или зла?" - спросила певица своих подписчиков в подписи к опубликованному в Instagram снимку.

На фото Билык предстала в новом образе на фоне роскошных крыльев ангела.

Реакцию пользователей долго ждать не пришлось. При этом мнения в комментариях разделились:

"Хочется верить, что добра", "Верю, что добра", "Зло заметнее, но добра больше, и оно победит", "В мире есть и добро, и зло, но добра больше. Просто зло громче, поэтому его сильнее видно", "Больше зла", "Честно хотелось бы больше добра, но, к сожалению, в наше время зло почему-то одерживает верх над добром".

Также поклонники не скупились на комплименты: "Ты как тот философ, психолог постоянно задаешь вопросы, на которые затрудняюсь ответить. Поэтому я тебя и люблю", "Шикарная". "Самая милая", "Очаровательная и любимая певица моего сердца".

Напомним, недавно УНИАН писал, как Ирину Билык ограбили в Европе.

