Эти несушки будут каждый день давать вам яйцо без особенного ухода.

Каждый владелец курятника мечтает узнать, какая порода кур самая яйценоская и требует минимум ухода со стороны фермера. Разведение несушек можно превратить в увлекательное хобби, если купить хороших животных. Такие птицы от природы обладают крепким здоровьем и дают удивительно много яиц.

Мы разобрались, какая порода кур-несушек самая лучшая - селекционеры вывели нескольких рекордсменов по этому критерию. Эти птицы идеально подходят для новичков в птицеводстве, которые хотят получить много яиц за минимальный срок. Имея таких животных в хозяйстве, даже не нужно раздумывать, чем кормить кур, чтобы они хорошо неслись.

Какая самая яйценоская порода кур

Породы несушек с самым большим яичным потенциалом назвало издание о домашних животных Parade Pets. Специалисты объясняют, что куры делятся на традиционных и гибридных. Первые считаются "чистокровными" и выделяются выносливостью, долголетием, сильным материнским инстинктом, но дают меньше яиц. "Гибриды" специально выведены для высокой яйценоскости, но меньше живут и больше болеют.

Эксперты объяснили, как понять, какая порода кур-несушек лучше - хорошие птицы несут примерно по 6-7 яиц в неделю, при чем в течение всего года. В то время как у обычных птиц на зиму плодовитость снижается. Также животные с хорошими генетическими данными лучше переносят жару, меньше болеют и более покладистые по характеру.

Для получения максимума яиц специалисты рекомендуют покупать кур примерно одного возраста. Если не придерживаться этого правила, то старшие обитательницы курятника будут задирать младших.

Плимутрок

Эта американская порода отличается прекрасной выносливостью в холода, поэтому отлично чувствует себя в неотапливаемом курятнике. Дает примерно 200 яиц в год. Также фермеры отмечают дружелюбный характер Плимутрок - несушки спокойные и покладистые, что уменьшает количество драк в курятнике.

Австралорп

Если спросить у австралийских фермеров, какая порода кур лучше, то они назовут именно этот отечественную разновидность. Благодаря высочайшей яйценоскости Автралорпов разводят по всему миру. Именно такой несушке принадлежит мировой рекорд - одна рекордсменка смогла дать 364 яйца за год, то есть неслась почти ежедневно.

Род-айланд

Эти птицы выносливые, но "с характером" - дразнить их лучше не стоит. Однако задиристость не мешает Род-айландам нести по 300 яиц в год. При этом они также подходят для забоя, давая вкусное мясо.

Виандот

Как и Плимутрок, несушки породы Виандот не боятся холодов и не снижают продуктивность зимой. Поэтому их владельцы могут стабильно собирать по 4-5 яиц в год. К тому же их яйца довольно крупные, а сами курицы могут похвастаться отменным здоровьем.

Орпингтон

Многие фермеры в вопросе того, какая порода кур лучше несётся, сходятся во мнении - это Орпингтоны. Их любят за послушный характер, дружелюбие и неприхотливость - отличный выбор для начинающих фермеров. В яйценоскости им тоже мало равных: за год с такого курятника можно получить около 280 крупных яиц.

