В Европе предлагают дома 'за 1 евро': возможно ли найти жилье за те же деньги в Украине

Программа предусматривает, что новый владелец обязан отреставрировать дом в определенный срок.

Программу "дом за 1 евро" придумали в Италии, чтобы оживить маленькие города и села, из которых уезжают жители – за символическую плату там предлагают купить заброшенные дома. Идея стала популярной и распространилась на другие страны – Испанию, Францию, Великобританию и даже Японию.

Как пишет портал по недвижимости ЛУН, впрочем, именно Италия остается лидером: дома за 1 евро предлагают более 70 муниципалитетов в разных регионах, в частности на Сардинии и Сицилии.

На самом деле 1 евро – лишь символическая цена. Программа предусматривает, что новый владелец обязан отреставрировать дом в определенный срок. Поэтому фактическая стоимость сделки значительно выше.

Видео дня

"Такие программы обычно действуют в маленьких городках, которые столкнулись с оттоком жителей. Их главная цель – вернуть жизнь, привлечь новых членов общины и… переложить на новых владельцев "головную боль" по реставрации и содержанию заброшенной недвижимости. То есть 1 евро – это не реальная цена сделки, а договор о будущем сотрудничестве и инвестициях", – говорится в материале.

Расходы условно можно разделить на несколько групп. Юридические и нотариальные услуги, налоги и техническое сопровождение обычно стоят 7-12 тысяч евро. Отдельно предусмотрен гарантийный депозит в 3-5 тысяч евро, который возвращают после завершения ремонта.

Еще 1,5–10 тысяч евро может стоить проект и разрешительная документация – в Италии реставрацию нужно согласовывать с местными властями. В некоторых соглашениях предусмотрены штрафные санкции, если новый владелец не спешит реставрировать здание или не укладывается в установленный срок (3-5 тыс. евро).

Самая большая статья расходов – сам ремонт. Базовое обновление обходится примерно в 300–600 евро за кв. м, средний ремонт – 700–1000 евро, а полная реконструкция может стоить 1200–1800 евро за кв. м.

Поэтому даже для небольшого дома площадью 40 кв. м расходы могут составить 12–50 тысяч евро. Если площадь больше – например 80 кв. м – бюджет возрастает до 25–100 тыс. евро. Дополнительно 2–6 тыс. евро могут понадобиться на подключение электричества, воды и канализации.

"То есть, покупая в Италии маленький домик за 1 евро, нужно быть готовым к расходам на уровне 25-100 тыс. евро. И это мы еще не считаем новации программы – когда "дом за 1 евро" выставляется на аукцион, и в результате торгов его стоимость возрастает с одного до нескольких тысяч евро", – отмечается в статье.

Для сравнения, за такие деньги в Украине уже можно купить жилье. В Киеве и пригороде за 25-50 тыс. евро продают более 500 домов и дач - от старых домов под ремонт до новых домов без внутренней отделки.

Если бюджет увеличить до 50–100 тыс. евро, то выбор возрастает почти до 4 тысяч объектов – от старых домов в столице до современных коттеджей в пригороде.

Во Львове и окрестностях за 25–50 тыс. евро продается около 80 домов, а в диапазоне 50–100 тыс. евро – более 300.

В Ивано-Франковске предложений меньше: несколько десятков домов в бюджете 25–50 тыс. евро и более 70 – в диапазоне 50–100 тыс. евро. Среди них есть как современные с полной меблировкой, так и ухоженные "старенькие" или "коробки" под достройку и отделку.

Жилье в Украине – последние новости

Война не привела к обвалу рынка недвижимости в Украине, как ожидали некоторые аналитики, однако существенно изменила его структуру. Цены резко выросли на западе страны, тогда как вблизи фронта жилье дешевеет, но аренда часто дорожает.

Кроме того, в Украине с приходом тепла может вырасти стоимость аренды частных домов в Киевской области. В то же время цена на покупку такого типа жилья может даже уменьшиться.

Вас также могут заинтересовать новости: