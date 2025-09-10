Он отмечает, что Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы. Об этом говорится в заметке главы государства в Telegram.

"Москва всегда испытывает границы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг - российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь сейчас не об одном "шахеде", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши.

"Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать", - подчеркнул украинский президент.

Он считает, что слишком долго уже длится санкционная пауза. По словам Зеленского, откладывание ограничений по России и ее сообщниках означает лишь увеличение жестокости ударов.

"Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул президент.

Он показал последствия сегодняшних попаданий российских ракет и дронов по территории Украины.

Как отмечает Зеленский, под атакой сегодня ночью находились 15 наших областей. Известно, что в результате обстрела в Житомирской области погиб человек.

"Сейчас спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху. По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян: около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет", - пишет Зеленский.

Удар по Украине 10 сентября - подробности

В свою очередь Воздушные Силы ВСУ сообщили, что в ночь на 10 сентября (с 17.00 9 сентября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 458 средств воздушного нападения:

415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов

42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69)

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей: 386 вражеских БпЛА, 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях, информируют ПС.

Кроме того, отмечается в сообщении, что по меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

"Шахеды" в Польше – что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью, во время массированной атаки РФ по Украине, Польше пришлось привести свою противовоздушную оборону в состояние высокой готовности, была поднята в небо авиация НАТО, поскольку в воздушном пространстве Польши фиксировали дроны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, нарушившие воздушное пространство страны. При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали российские беспилотники.

Президент Польши Кароль Навроцкий написал о нарушении воздушного пространства страны русскими дронами. В социальной сети Х он заявил, что постоянно контактирует с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

