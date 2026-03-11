Новая звезда сериала 'Ромео и Джульетта из Черкасс' Нестерова впервые рассказала о любимом

Актриса находится в отношениях с коллегой и военнослужащим Максимом Девизоровым.

В проекте "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ вышел эксклюзив с молодой актрисой Полиной Нестеровой, которая сыграла Юлю в четвертом сезоне сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс". Именно в этой программе актриса впервые дала большое и откровенное интервью и рассказала о волнении перед премьерой, дружбе с предыдущей исполнительницей роли, личной жизни и мечте стать мамой.

Полина признается: накануне выхода нового сезона переживает больше, чем во время самих съемок.

"С течением времени начинаешь думать, заниматься самокопанием: "А, может, я бы уже что-то по-другому сделала, а может, я бы как-то по-другому подготовилась". И уже думаешь: Господи, пусть он уже выйдет, я хочу посмотреть, как это все выглядит".

Дополнительных переживаний актрисе добавляет и тот факт, что в сериале она заменила другую Полину – Василину, с которой в реальной жизни очень дружит. Однако никакой конкуренции между ними нет.

"Мы дружим буквально два года. Нас взяли в один спектакль, мы встретились на репетициях – и как-то так все сложилось. Это очень комфортная дружба, и я чувствую в этом большую поддержку".

Более того – именно Василина поддерживала Нестерову еще до проб.

"Даже перед пробами мы говорили по телефону. Я говорю: "Да, все, Поль, я уже первая, мне нужно заходить". Она говорит: "Все, давай, успехов, все будет окей".

Актриса подчеркивает: между ними нет никакого соперничества, ведь они находятся на разных этапах карьеры.

"Мы не делим с ней ничего. Полина давно снимается, причем сразу в главных ролях. А я только начала свой актерский путь".

Именно благодаря профессии Нестерова встретила и свою любовь. Актриса находится в отношениях с актером и военнослужащим Максимом Девизоровым. Однако о личном говорит осторожно.

"Поскольку сейчас это военный человек, я не хочу много об этом говорить. Это даже не главное. Главное – что это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности".

Полина добавляет: расскажет больше только тогда, когда в ее жизни произойдет новый важный шаг.

"Когда у меня здесь будет какое-то кольцо – в смысле предложения – тогда я об этом расскажу".

Также актриса призналась, что очень хочет стать мамой. Более того – она уже серьезно думает о будущей семье и даже проходит лечение, чтобы подготовиться к этому этапу жизни.

"Я очень семейный человек, я очень хочу детей. Я бы хотела даже сейчас детей. Но сейчас прохожу курс лечения и определяю для себя, насколько кортизол влияет на женское здоровье, фертильность и возможность выносить здорового ребенка".

Пока же актрису можно увидеть в роли молодой мамы в премьере "Ромео и Джульетта из Черкасс 4" с понедельника по четверг в 22:00 на телеканале ТЕТ.

