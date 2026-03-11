Как понять, что разрыв близок: психолог назвал 3 скрытых сигнала

Маленькие привычки и тихие признаки помогут заметить, что связь с партнером ослабевает.

Американский психолог Марк Треверс назвал тревожные и почти незаметные признаки того, что партнеры начали отдаляться друг от друга, и расставание близко.

"Отдаление в браке начинается с небольших, почти незаметных изменений в повседневном поведении. Пары могут внезапно обнаружить, что делят физическое пространство, но не более того в эмоциональном плане. Разговоры становятся менее содержательными. Привязанность становится спорадической. Чувство "мы", которое когда-то казалось естественным, начинает угасать. Такое отчуждение редко можно объяснить одним предательством или крупным конфликтом", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом психолог назвал те три вещи, которые пары часто перестают делать непосредственно перед тем, как начинают отдаляться друг от друга:

Проявлять интерес друг к другу. Как показывают психологические исследования, любопытство играет важную роль в укреплении близости по мере развития отношений. В серии экспериментальных исследований, опубликованных в журнале Journal of Personality, исследователи обнаружили, что люди, которые подходят к разговорам с большим любопытством, как правило, чувствуют большую связь с партнером.

Идти друг к другу навстречу. Отзывчивость имеет большее значение в отношениях. Она является признаком здоровых отношений. Это может включать в себя задавание уточняющего вопроса, предложение поддержки или просто признание момента с теплотой и вниманием. Как показывают исследования 2018 года, опубликованные в журнале "The Journal of Experimental Psychology", когда люди чувствуют внимание со стороны своих партнеров, они более открыты, менее склонны к защитной реакции и более психологически гибки в разговорах и разногласиях. Другими словами, ответная реакция выходит за рамки простого "приятного ощущения" и создает эмоциональную атмосферу, в которой связь может углубиться.

Устранять мелкие разногласия. Устойчивые пары отличаются от проблемных тем, как они справляются с моментами, когда неожиданно возникает трение. Способность партнеров быстро и конструктивно восстанавливаться после конфликта играет центральную роль в долгосрочной стабильности отношений. Пары, которые отдаляются друг от друга, часто перестают устранять эти мелкие разногласия. В результате мелкие разочарования остаются неразрешенными. В итоге эмоциональный климат отношений постепенно меняется от доброжелательности к настороженности. Повседневные взаимодействия начинают нести в себе тихий оттенок обиды, а не доверия.

"Обнадеживает то, что исчезнувшие привычки можно возродить. Любопытство можно разжечь с помощью простых вопросов. Обращение к другим может начаться с небольших проявлений внимания. Восстановление может начаться с краткого признания напряженности и готовности к перезагрузке", - подчеркнул психолог.

