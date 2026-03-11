Трамп неверно оценил Украину, и теперь США за это расплачиваются, - эксперт

Ранее Соединенные Штаты проигнорировали предложение Украины совместно наладить производство миллионов дронов-перехватчиков за счет американских инвестиций в украинское производство.

Война США против Ирана продемонстрировала, что Соединенные Штаты не готовы к противостоянию ударным беспилотникам типа "Шахед". Ранее США недооценили важность украинского опыта и способностей противодействовать этим воздушным средствам нападения. Об этом директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сообщил в эфире Radio NV.

"Мы уже немного изменили отношение к себе со стороны американцев в плане защиты от "Шахедов", потому что они очень пренебрежительно к нам относились", – отметил Самусь.

Эксперт напомнил, что в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вместе с рабочей группой привезли презентацию для администрации Дональда Трампа.

"В этой презентации, в этих документах предлагалось наладить производство миллионов дронов-перехватчиков при условии американских инвестиций в наше производство, и таким образом, американская армия была бы готова к противостоянию с иранской, лучше реагируя и адаптируясь к тем вызовам, которые есть и существуют на современном поле боя. Это было проигнорировано, лично на уровне Трампа или на уровне министерства обороны", - отметил Самусь.

По его мнению, со стороны американцев произошла недооценка украинцев, мол, у украинцев "нет опыта ведения таких крупных войн", "нет карт", "непонятно, как они с россиянами еще могут воевать" и т.д.

"Когда ты смотришь, что американцы были абсолютно не готовы к противодействию "Шахедам", и я скажу, что количество "Шахедов", которое используется Ираном против американцев и их союзников, далеко не дотягивает до того, что используют россияне против Украины. Американцы оказались не готовы", - сказал Самусь.

Эксперт также обратил внимание на обсуждение в американской прессе возможности начала сухопутной операции США против Ирана.

"Представьте себе, если американские войска пойдут такими колоннами, как они воевали в 1990-е, 2000-е годы, а против них будет применена тактика с использованием дронов (а я в этом уверен, потому что россияне точно делятся с Ираном). Иранцы могут применить FPV-дроны", – добавил Самусь.

Он считает, что американцы не готовы к наземной операции из-за недооценки изучения опыта того, что происходит в российско-украинской войне.

Украина предлагала США совместно производить дроны

В июле 2025 года издание The New York Post сообщало, что Украина и США работают над "мегасделкой", согласно которой Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки. Однако соглашение так и не подписали.

Как сообщал УНИАН, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что до сих пор стремится подписать договор о дронах с президентом США Дональдом Трампом. Украинское предложение Соединенным Штатам о заключении дронного договора является приоритетом для Украины, потому что США – это стратегический партнер, отметил он. Украина хочет привлечь американские инвестиции, чтобы профинансировать украинские возможности производства дронов.

