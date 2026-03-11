12 марта погода порадует украинцев роскошным теплом и солнцем

В середине недели, 12 марта, в Украине продолжится период сухой и очень теплой весенней погоды. Температура по всей стране повысится до приятных +12°...+17°. День будет малооблачный, с большим количеством солнца, слабым ветром и без намека на осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет малооблачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.
- Во Львове в четверг будет малооблачно. Ночью 0°, днем +17°.
- В Луцке будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Тернополе 12 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
- В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +17°, малооблачно.
- В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.
- В Житомире в четверг ночью -1°, днем +16°, малооблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+16°, малооблачно.
- В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+16°.
- В Одессе 12 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
- В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +15°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +16°, малооблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +16°, малооблачно.
- В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
- В Симферополе в четверг будет малооблачно, +1°...+15°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +1°, днем +14°.
12 марта - какой праздник, приметы погоды
12 марта - святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. По приметам, если в этот день идет дождь, то и лето будет дождливым.