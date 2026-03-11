12 марта погода порадует украинцев роскошным теплом и солнцем

В середине недели, 12 марта, в Украине продолжится период сухой и очень теплой весенней погоды. Температура по всей стране повысится до приятных +12°...+17°. День будет малооблачный, с большим количеством солнца, слабым ветром и без намека на осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет малооблачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.
  • Во Львове в четверг будет малооблачно. Ночью 0°, днем +17°.
  • В Луцке будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
  • В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
  • В Тернополе 12 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +17°, малооблачно.
  • В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
  • В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.
  • В Житомире в четверг ночью -1°, днем +16°, малооблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+16°, малооблачно.
  • В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
  • В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+16°.
  • В Одессе 12 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +15°, малооблачно.
  • В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +15°.
  • В Запорожье температура ночью +1°, днем +16°, малооблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +16°, малооблачно.
  • В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
  • В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
  • В Симферополе в четверг будет малооблачно, +1°...+15°.
  • В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +1°, днем +14°.

12 марта - какой праздник, приметы погоды

12 марта - святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. По приметам, если в этот день идет дождь, то и лето будет дождливым.

