12 марта погода порадует украинцев роскошным теплом и солнцем

По всей стране будет малооблачно и без намека на осадки.

В середине недели, 12 марта, в Украине продолжится период сухой и очень теплой весенней погоды. Температура по всей стране повысится до приятных +12°...+17°. День будет малооблачный, с большим количеством солнца, слабым ветром и без намека на осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет малооблачно. Температура воздуха ночью 0°, днем +16°.

Во Львове в четверг будет малооблачно. Ночью 0°, днем +17°.

В Луцке будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Тернополе 12 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.

В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +17°, малооблачно.

В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.

В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.

В Житомире в четверг ночью -1°, днем +16°, малооблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+16°, малооблачно.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.

В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+16°.

В Одессе 12 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +15°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +16°, малооблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +16°, малооблачно.

В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.

В Симферополе в четверг будет малооблачно, +1°...+15°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +1°, днем +14°.

12 марта - какой праздник, приметы погоды

12 марта - святого преподобного исповедника Теофана Сигриянского. По приметам, если в этот день идет дождь, то и лето будет дождливым.

