Известная украинская актриса заговорила о новом романе после тяжелого разрыва

Артистка редко делится личным.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая известна по сериалу "Поймать Кайдаша" и фильму "Когда ты выйдешь замуж?", впервые заговорила о новом романе после тяжелого разрыва с актером Александром Боднарем в 2023 году.

"Ну. можно сказать, что я влюблена... Я просто радуюсь, что наконец-то потеплело, и сердце как-то так открывается более благоприятно", - заявила актриса в разговоре с блогером Николасом Кармой, отвечая на прямой вопрос о любимом человеке.

Также Хижняк поделилась, какая у нее сейчас самая приоритетная цель в жизни.

"У меня сейчас есть конкретная цель, я работаю над тем, чтобы иметь свое собственное жилье. Это для меня приоритет. Та квартира, в которой я сейчас живу, она нормальная, хорошая, но она без такого ремонта… инстаграмного, но оно меня не "парит", потому что я знаю. что я иду своим путем. Постепенно, постепенно своего я буду добиваться", - заявила актриса.

Напомним, ранее Антонина Хижняк отказалась прямо отвечать на вопрос о любимом человеке:

"Знаете, после всех этих интервью и шоу, где говоришь хоть о чем-то личном, тебя обязательно прокатят на шакальем экспрессе: и любишь не тех, и живешь не так как "надо".

