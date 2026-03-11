USS Abraham Lincoln может развивать скорость до 30 узлов: как ему это удается

Настоящее тактическое преимущество авианосца USS Abraham Lincoln заключается в сочетании скорости и выносливости.

Оснащенный двумя ядерными реакторами и мощностью 260 тыс. лошадиных сил, 100-тысячетонный авианосец USS Abraham Lincoln использует массивные винты для поддержания скорости 30 узлов, что позволяет быстро развертывать корабли по всему миру.

Несмотря на наличие почти 90 самолетов, миллионов тонн авиатоплива и тяжелых боеприпасов, этот огромный 332,8-метровый военный корабль может скользить по океану с поразительной скоростью, пишет Wionews.

Что движет Авраамом Линкольном

В основе авианосца лежат два ядерных реактора, которые нагревают воду для генерации пара под высоким давлением. Эта ядерная силовая установка позволяет кораблю работать от 20 до 25 лет без необходимости дозаправки двигателей.

Видео дня

Пар, вырабатываемый реакторами, приводит в движение 4 массивные турбины. Эти турбины производят поразительные 260 тыс. лошадиных сил на валу, что примерно равно 194 мегаваттам механической энергии. Эта огромная вращательная сила напрямую отвечает за движение стального гиганта в условиях сильного волнения.

Для преобразования мощности двигателей в движение корабль использует 4 5-лопастных бронзовых винта. Каждый винт весит невероятные 30 тонн. Они вращаются без остановки, преобразуя 260 тыс. лошадиных сил в поступательную тягу.

Какую скорость развивает USS Abraham Lincoln

Благодаря огромной мощности, авианосец USS Abraham Lincoln легко развивает скорость более 30 узлов, или примерно 56 км/ч. Такая высокая скорость позволяет авианосцу обгонять меньшие военно-морские суда и коммерческие корабли. Высокая скорость делает его очень маневренным во время глобальных развертываний.

Поддержание скорости в 30 узлов необходимо не только для передвижения; это жизненно важно для авиационных операций. Двигаясь на максимальной скорости против ветра, авианосец создает искусственный ветер над палубой. Эта дополнительная подъемная сила крайне необходима для запуска полностью загруженных истребителей с помощью паровых катапульт.

Чем еще обладает авианосец

Для перемещения 100 тыс. тонн стали требуется нечто большее, чем просто грубая сила. Авианосец имеет высокоспециализированный гидродинамический корпус, эффективно рассекающий волны. Это значительно снижает сопротивление воды, позволяя тяжелому судну максимально эффективно развивать скорость в 30 узлов.

Корабль поддерживает свои высокоскоростные маневры, одновременно являясь плавучим домом для примерно 5600 человек. В их число входят около 3200 моряков ВМС, которые обслуживают корабль, и еще 2480 членов экипажа авиационного крыла. Перемещение такого количества людей со скоростью 30 узлов требует огромной структурной устойчивости.

Хотя корабль работает на ядерной энергии, он должен нести обычное топливо для своих самолетов. Судно вмещает примерно 9 тыс. тонн авиатоплива. Даже при таком огромном весе жидкости, перемещающейся внутри корпуса, глубокий утяжеленный киль авианосца обеспечивает идеальную устойчивость. Он остается полностью сбалансированным на максимальных скоростях.

Тактическое преимущество авианосца

Истинное тактическое преимущество авианосца USS Abraham Lincoln заключается в сочетании скорости и выносливости. Благодаря практически неограниченной дальности действия его реакторов, он может поддерживать скорость в 30 узлов в океанах в течение нескольких дней или недель. Это позволяет ВМС США быстро развертывать средства проецирования силы в любой точке Земли.

Другие новости об оружии

Ранее сообщалось, что израильская ракета поражает цели даже без интернета. Отмечалось, что эта ракета вычисляет точное местоположение цели без необходимости использования каких-либо интернет-сигналов, что делает ее чрезвычайно смертоносной.

В конце зимы стало известно, что американцы создают гиперзвуковую ракету "экономкласса". Новая гиперзвуковая ракета сможет не только атаковать, но и стать неуловимым охотником в небе.

Вас также могут заинтересовать новости: