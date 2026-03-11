Признание судом брака между мужчинами: в Раде объяснили, что это означает для украинских гей-пар

По словам Инны Совсун, сейчас в парламенте нет политической воли решать этот вопрос.

Первое в Украине признание Верховным судом фактических брачных отношений между двумя мужчинами теоретически означает, что другие пары также могут через суды добиваться признания факта проживания семьей. Об этом в комментарии УНИАН сказала Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", которая является одним из соавторов законопроекта об институте зарегистрированных партнерств.

Отвечая на вопрос о том, что в дальнейшем для правовой сферы Украины будет означать решение Верховного суда, который поставил точку в деле первого в стране признания брака между мужчинами, она отметила, что в украинском законодательстве "семья" и "супруги" - это разные понятия.

"Супруги" - это двое людей, которые любят друг друга, которые оформили отношения. "Семья" - это мама с ребенком, которые проживают вместе; бабушка, которая воспитывает внуков. "Семья" - это значительно более широкое понятие", - пояснила депутат.

Так, отметила она, пара, которая подала в суд, хотела, чтобы их как минимум признали семьей. Ведь в украинском законодательстве есть очень много прав, которые привязаны именно к статусу семьи.

"Для этой пары, для Зоряна с Тимуром, было очень важно, чтобы их признали именно семьей. Они понимали, что признать их супругами в рамках действующего законодательства невозможно", - сказала Совсун.

Последствия для других пар

По словам парламентарика, теоретически это означает, что другие пары также могут через суды добиваться признания факта проживания семьей.

"Есть как минимум одна пара, которая также подала документы в суд для того, чтобы их признали семьей. В этой паре один из них является военнослужащим. Он постоянно сталкивается с тем, что его любимый не может иметь те же права, которые имеют жены военнослужащих", - отметила Совсун.

Насколько это будет распространено

В то же время она отметила, что пока сложно сказать, насколько распространенной станет такая практика, ведь суды - это сложно, дорого и длительно.

"Поэтому логично было бы урегулировать это законодательно, чтобы люди не были вынуждены проходить через такие тяжелые, длительные и дорогостоящие процедуры", - сказала депутат.

Решение Рады

Говоря о том, будет ли такое решение принято парламентом, Совсун отметила, что пока нет политической воли решать этот вопрос. Хотя требование установить определенный механизм для однополых пар и является частью евроинтеграционных требований.

На уточнение, по ее мнению, будет ли это решение суда в дальнейшем влиять на продвижение законопроекта об институте зарегистрированных партнерств, парламентарий отметила, что непосредственно оно не повлияет на законодательный процесс.

"С другой стороны, оно показывает, что теоретически более широкая законодательная рамка в Украине как раз позволяет признавать это... Плюс, очень важно показать этих людей, это реальные кейсы", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что нужно прекратить создавать для этих людей "такие тяжелые правила игры, которые являются для них дискриминационными".

Легализация однополых браков в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2022 году на сайте президента появилась петиция о легализации однополых браков. Она набрала необходимое количество голосов и была отправлена на рассмотрение президента.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В то же время в условиях военного положения изменения в Конституцию вносить нельзя.

В марте 2023 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о зарегистрированных партнерствах.

В то же время предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что украинская церковь не готова благословлять однополые браки. По его словам, "это противоречит христианскому учению".

В июле 2025 года впервые в Украине суд признал наличие брачных отношений между двумя мужчинами - Деснянский районный суд города Киева установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей.

В ОО "Инсайт" отметили, что это решение создает важный прецедент в деле правового признания однополых отношений в Украине. Ведь на фоне отсутствия законодательно закрепленных институтов (регистрированных партнерств или браков), судебное признание факта семейных отношений - это пока единственный инструмент защиты прав таких пар.

