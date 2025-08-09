Новые ограничения касаются лиц и компаний, связанных с "Росатомом".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Об этом свидетельствуют указы главы государства №594/2025 и №595/2025. Ограничения касаются 35 физических и юридических лиц, которые связаны с энергетическими компаниями РФ. В частности, с госкорпорацией "Росатом".

По словам советника-уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, под украинские санкции, в частности попали:

Никита Константинов - гражданин Украины и РФ. Заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию АО "Концерн Росэнергоатом", которому принадлежит ГК "Росатом".

Uranium One Holding N.V. (Нидерланды) - часть глобального уранового портфеля "Росатома";

Rosatom Finance Ltd (Кипр) - финансовая структура для привлечения и обслуживания иностранных инвестиций;

АО "Киров-Энергомаш" (РФ) - производитель оборудования, используемого как в ВПК, так и в ядерных программах РФ.

Он пояснил, что новые фигуранты украинского санкционного списка причастны к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ; участию в захвате Чернобыльской АЭС; производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения и экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии.

Владислав Власюк убежден в необходимости усиления санкционного давления на "Росатом". "Мы считаем, что расширение санкций против "Росатома" и связанных с ним структур, в частности в европейских юрисдикциях, является неотложной задачей и должно быть предметом координации с партнерами. Украина готова к полной синхронизации таких решений и дальнейшего санкционного давления на российскую энергию", - отметил он.

Также под новые украинские санкции попали компании, которые обслуживают теневой флот РФ, а также трейдеры, участвующие в экспорте российской нефти в обход ценового потолка, дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС (Люксембург); финансовые и логистические посредники, помогающие обходить санкции и проводить трансграничные платежи.

По словам Владислава Власюка, в "черный список", в частности добавлена компания NIS AD Novi Sad (Сербия) - это дочерняя компания "Газпромнефти", контролирующая добычу, переработку и продажу нефтепродуктов на Балканах.

Также под ограничения попали AVISION SHIPPING (Индия) - оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, который транспортировал продукцию из проекта ARCTIC LNG 2.

Украинский санкционный удар также получили и производители оборудования и комплектующих для ВПК РФ в России, Китае, Турции, ОАЭ, Малайзии.

Речь идет о:

Farton Mitex SDN BHD (Малайзия). Как пояснил Владислав Власюк, компания экспортировала подшипники двойного назначения в РФ на более $11 млн в течение 2023-2024 годов;

PROFFPCB FZCO (ОАЭ). Компания поставляет многослойные печатные платы российским оборонным предприятиям.

Украинский санкционный список также пополнила ООО "Управляющая компания "Эвокорп" (РФ). Как пояснил Владислав Власюк, это один из ключевых российских трастов, который управляет активами подсанкционных лиц через сложные фондовые структуры.

Санкции Украины против России - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина ввела санкции против капитанов российского теневого флота. Ограничения касаются, в частности, 94 физических лиц, а также 5 российских компаний. "Давление на Россию действительно может сработать именно так, чтобы они почувствовали последствия затягивания войны", - добавил президент Украины.

Кроме того, 27 июля также были введены новые санкции. В перечне - 45 физических лиц и 50 юридических. Речь идет о санкциях бессрочно и сроком 10 лет. В этом перечне, в частности Акционерное общество "Московский завод по обработке специальных сплавов", Акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина" и Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения".

