Удар по заводу в Брянске сорвал россиянам программу ракеты 'Изделие-30', - эксперт

Киричевский считает, что после операции в Брянске россияне поняли, что "они вляпались".

Поражение брянского завода "Кремний Эл" затормозило развитие ракетных программ, в частности, и "Изделие-30". Об этом сказал в эфире Radio NV военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Он отметил, что эффект, который вчера, 10 марта, был создан, в частности, силами и средствами 413-го полка "Рейд", требовал "выдающегося оперативного искусства и очень большого количества привлеченных людей".

"Парадокс, который у нас не любят учитывать: дронная война требует еще большего участия людей, чем война обычная. Так вот, по результатам вчерашнего - это была Курская операция в воздухе", - подчеркнул Киричевский.

При этом он подчеркнул, что, по сути, этими ударами по заводу сорвана по срокам реализация программы новейшей крылатой ракеты "Изделие-30".

"Это Курская операция, но просто в воздухе, после которой россиянам, кажется, дошло, что они вляпались", - подчеркнул Киричевский.

По его словам, по россиянам "эпично прилетело" и удар удалось скорректировать не потому, что в РФ нет ПВО, а благодаря планировщикам и участникам операции, которые нашли, как обойти сильную российскую противовоздушную оборону и "навалять" россиянам, дав понять, что зима для РФ будет сложной и одними развалинами завода не обойдется.

Удар по заводу микроэлектроники в Брянске - что известно

Как сообщал УНИАН, российский завод микроэлектроники "Кремний Эл", который был поражен Силами обороны Украины 10 марта, производил системы управления всех видов ракет России.

По данным Генштаба ВСУ, он был поражен крылатыми ракетами Storm Shadow. Также отмечалось, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка беспилотных систем "Рейд".

В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове новой ракетой "Изделие 30". В результате атаки погибли более десятка человек.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ракета "Изделие 30" имеет дальность до 1500 км и боевую часть весом около 800 кг. Ее могут запускать со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

