Языковой омбудсмен потребовала перейти на украинский бьюти-блогеров и тарологов

Елена Ивановская требует от блогеров и мастеров бьюти-сферы перейти на украинский язык в Instagram и других соцсетях.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская потребовала от пользователей Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и YouTube, в частности мастеров бьюти-сферы, тарологов, блогеров и других ФЛП, продвигающих свои услуги в соцсетях, вести свои страницы на украинском языке.

По ее словам, если страница используется для работы или продвижения услуг, она подпадает под требования языкового законодательства.

Эти требования, напомнила Ивановская, распространяются и на предпринимателей, которые продают свои услуги через личные аккаунты в соцсетях. В частности, блогеры, психологи, тренеры, маркетологи, стилисты, тарологи, астрологи, мастера бьюти-сферы, фотографы и дизайнеры, зарегистрированные как ФЛП, обязаны вести коммерческую деятельность и публиковать предложения услуг исключительно на государственном языке, уточнила языковой омбудсмен.

В связи с этим в Офисе уполномоченного омбудсмена напомнили о требованиях Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно статье 30 документа, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Это означает, что компании, учреждения, организации и физические лица-предприниматели обязаны предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке, в том числе через интернет-магазины, онлайн-каталоги и страницы в социальных сетях.

Закон также требует, чтобы интернет-представительства субъектов хозяйствования – сайты и страницы в социальных сетях – имели полноценную украинскую версию. Другие языковые версии могут существовать, однако они не должны содержать больше информации, чем украинская. При этом именно украинская версия должна загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.

Кроме того, предприниматели обязаны указывать на своих интернет-ресурсах достоверную информацию о себе – название компании или имя ФЛП, контактные данные и местонахождение. Отсутствие таких сведений может усложнить идентификацию продавца и увеличить риски для потребителей, например в случае получения товара или услуги ненадлежащего качества, говорится в сообщении.

Ранее Ивановская уже заявляла, что украинцы должны говорить на украинском везде, кроме собственного дома. Однако еще недавно она сообщала, что ее дочь еще недавно вела свои соцсети на русском, поскольку это язык общения её друзей.

Поддержка украинского языка на законодательном уровне

Напомним, Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, согласно которому будет сформирован механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке.

Кроме того, летом прошлого года преподавательница Киевского университета имени Гринченко Екатерина Никонюк предложила официально запретить русскоязычный контент на законодательном уровне до завершения военного положения. Кроме того, она считает, что в Украине продолжается "откат" к русскоязычному контенту, что недопустимо в сложившейся ситуации.

Следует отметить, что в октябре прошлого года известный украинский исполнитель, лидер группы "Бумбокс" и боец Вооруженных сил Украины Андрей Хлывнюк объяснил, почему не будет удалять свои русскоязычные песни со стриминговых платформ, поскольку их монетизация является основным источником финансирования потребностей его подразделения.

