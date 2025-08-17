В этот санкционный список включены около 40 физических лиц и 55 юридических лиц из РФ и Китая.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции, которые должны ограничить развитие российских ударных дронов с элементами ИИ.

Соответствующий указ №599/2025, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 августа 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", обнародовал Офис главы государства.

Согласно документу, в этот санкционный список включены 39 физических лиц и 55 юридических лиц из РФ и Китая.

Указ вступит в силу со дня его опубликования.

В комментарии журналистам советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что Россия активно вкладывается в беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), и этот процесс надо воспринимать серьезно. Он подчеркнул, что ИИ в дронах повышает автономность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора.

По словам Власюка, для создания таких дронов критически важны современная электронная компонентная база и значительные вычислительные ресурсы. Именно на компаниях, которые обеспечивают эти возможности, сосредоточено внимание в подготовленном санкционном пакете.

В частности, как отметил он, под санкции попал "Прогматик" - производитель БпЛА "Микроб 10", малогабаритного FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на базе ИИ.

"Умные птицы", как уточнил Власюк, производитель БпЛА "Сорока", FPV-дрона-камикадзе с боевой нагрузкой до 3,5 кг, оснащен оптической системой удержания цели и способен автоматически преодолевать зоны радиотени и препятствия РЭБ.

"Китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry - поставщики ключевых компонентов для "Шахедов" и других БпЛА: навигационных приемников, двигателей, маршрутизаторов, камер, микросхем, транзисторов, резисторов и резонаторов", - отметил он.

Также в списке Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб", который разрабатывает и тренирует ИИ-модели для БпЛА, которые обеспечивают автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных с сенсоров (камеры, радары и т.д.). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, которые предоставляют участники АНО "ЦТШИ Нейролаб".

Под санкциями теперь Центр беспилотных систем и технологий - российская организация, созданная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.

"Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ, которые способны наносить значительные потери на поле боя. Украина последовательно работает с нашими партнерами, чтобы синхронизировать эти и другие подобные санкции и усилить давление на критические элементы российского военного производства", - отметил Власюк.

Санкции против РФ

9 августа Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Пакет ограничений касался 35 физических и юридических лиц, которые связаны с энергетическими компаниями РФ. В частности, с госкорпорацией "Росатом".

Тогда Власюк пояснил, что фигуранты этого украинского санкционного списка причастны к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ; участию в захвате Чернобыльской АЭС; производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения и экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Швейцарии, Кипре, Нидерландах и Финляндии. Также под санкционным ударом оказались производители оборудования и комплектующих для ВПК РФ в России, Китае, Турции, ОАЭ, Малайзии.

Перед тем Украина ввела санкции против капитанов российского теневого флота. В список включены 94 физических лица, а также 5 российских компаний.

Этому предшествовал ряд других санкционных пакетов против РФ.

В июне Зеленский подписал указ, согласно которому Украина синхронизировала с ЕС и G7 санкционное давление на Россию и связанных с ней субъектов. В тексте этого решения указано, что оно принято "с целью достижения максимально жестких последствий для Российской Федерации за развязанную против Украины преступную и неспровоцированную войну, дальнейшего ощутимого ограничения военно-промышленного потенциала государства-агрессора".

Сейчас Евросоюз работает уже над 19-м пакетом санкций в отношении России.

