ПВО, Patriot и F-16: Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества

Отдельным направлением сотрудничества является координация формата "Рамштайн" совместно с Германией и Великобританией.

Украина и НАТО согласовали приоритетные направления сотрудничества. Речь, в частности, идет об усилении противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины. Отмечается, что глава Минобороны Михаил Федоров провел встречу со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом, который является командующим Специальной миссией НАТО по безопасности и подготовке для Украины и Группы содействия безопасности Украины (NSATU/SAG-U).

"Стороны согласовали ключевые приоритеты сотрудничества – усиление ПВО, развитие Patriot, F-16 и HIMARS, а также совместную работу над технологическим преимуществом. Украина делится с партнерами уникальным боевым опытом, реальными данными с поля боя и технологическими решениями, которые уже работают", – говорится в заявлении.

Отдельным треком сотрудничества является координация формата "Рамштайн" вместе с Германией и Великобританией с целью ускорения принятия решений и поставок необходимой помощи для Украины.

Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь в виде 3 млрд евро ежегодно до 2029 года. Также страна готова оказывать поддержку Украине на пути в Евросоюз и НАТО.

Ранее посол Германии в Украине Гайко Томс заявил, что его государство передаст Украине новые системы IRIS-T. Он также добавил, что в конце 2025 года Берлин передал Киеву два комплекса Patriot.

