Денисенко прокомментировала слухи о новом романе Цымбалюка с её кумой

Актриса также ответила, удалось ли ей наладить общение с Еленой.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко отреагировала на слухи о романе Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой.

Не секрет, что актеры не только играют вместе в кадре, но и дружат в жизни. По словам Натальи, она не хочет раскрывать все секреты их общения. Однако о возможных отношениях Цимбалюка со Светлицкой она высказалась в проекте "Утро в большом городе" так:

"Если смотреть на них по отдельности, то они довольно хорошо подходят друг другу. Если так случится, что у них сложатся отношения или семья – я буду только рада этому. Мы с Тарасом друзья, и у нас есть личные отношения, чтобы я не рассказывала обо всем в интервью".

Кстати, ранее сама актриса признавалась, что у нее произошел конфликт с Еленой, которая также является ее крестной матерью. Женщины более 18 лет были подругами, но умалчивают о причине недоразумения и до сих пор не наладили общение.

"Не помирились, к сожалению. Не я начинала эту ссору. Если бы я была в чем-то виновата, то могла бы извиниться. А здесь получается, что мне не за что извиняться", – подчеркнула Денисенко.

