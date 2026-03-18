Синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет и прекратятся дожди

Погода в Украине улучшится уже на этой неделе.

В Украину пришло похолодание с дождями и мокрым снегом, но продлится оно недолго. В ближайшие дни осадки постепенно прекратятся, а температура немного повысится. Уже в конце недели будет сухо и до +7°...+12°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 19 марта

В четверг, по данным синоптика, в северных и западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер 5 – 10 м/с, в Крыму и Приазовье временами может усиливаться до 15 – 17 м/с. Температура ночью будет в пределах -3...+2 °С, в дневные часы +5...+10 °С, а в Приазовье и на Закарпатье +11...+14 °С.

Погода 20 марта

Накануне выходных холодная погода с небольшим мокрым снегом и дождем сохранится в западных и северных областях Украины. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер 5–10 м/с. Ночью будет -3...+2 °С, днем +5...+10 °С, а в Приазовье и на Закарпатье +11...+13 °С.

Погода 21 марта

В субботу, по данным Кибальчича, на юго-востоке Украины ожидается небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер 5–10 м/с. Ночью будет -2…+3 °С, днем +5…+10 °С, а в Крыму и на Закарпатье +11…+13 °С.

Погода 22 марта

В конце недели уже в большинстве регионов Украины ожидается погода без существенных осадков. Ветер так и останется 5–10 м/с. Температура ночью –3…+2 °С, днем потеплеет до +7…+12 °С, а на Закарпатье – до +14 °С.

Когда в Украину вернется интенсивное весеннее тепло – прогноз синоптика

Синоптик Виталий Плстригань ранее сообщил, что потепление в Украине ожидается уже на следующей неделе.

"По данным международных прогностических моделей, ближайшие выходные обещают быть солнечными, сухими и умеренно теплыми. На более интенсивную порцию весеннего тепла можно рассчитывать после 23 марта", - сообщил он.

