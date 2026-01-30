Новое правительство Нидерландов заявило о будущей военной поддержке Украины

Также Нидерланды будут поддерживать Украину на пути к членству в Евросоюзе и НАТО.

Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь в размере 3 млрд евро ежегодно до 2029 года.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети X, он провел телефонный разговор с новым нидерландским коллегой Дэвидом ван Вилом.

"Благодарен за решительные формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины, включая 3 млрд евро ежегодной военной помощи до 2029 года, а также готовность поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и НАТО", - отметил Сибига.

Сибига добавил, что проинформировал своего коллегу о ситуации с безопасностью в Украине и выразил благодарность за недавно предоставленный пакет помощи для украинской энергетики.

Также Сибига и Ван Вил обменялись мнениями о двустороннем диалоге между странами и уделили особое внимание продвижению создания специального трибунала для обеспечения ответственности за преступление агрессии, совершенное Россией против Украины.

Отметим, что новый премьер-министр страны Роб Йеттен заявил, что война в Украине касается безопасности всего европейского континента. Он подчеркнул, что не будет вести диалог с Кремлем, поскольку нет никаких признаков, что он хочет закончить войну против Украины.

"Пока война продолжается, мы продолжим поддерживать украинский народ. Поэтому мы продолжаем нашу многолетнюю финансовую и военную поддержку и в дальнейшем будем выступать за использование замороженных российских активов", - заявил политик.

Помощь Нидерландов

Как сообщал УНИАН, Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 млрд евро из европейского кредита объемом 90 млрд евро на закупку оружия в США.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схофф считает, что процесс приобретения Украиной членства может занять несколько лет. В связи с этим, пока нельзя говорить о скором вступлении Украины в Евросоюз.

