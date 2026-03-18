Новым шпионом России может оказаться даже ваш друг, – Politico

В Европе отмечают новую тактику спецслужб: к шпионским операциям привлекают гражданских лиц через Интернет и социальные сети.

Власти Нидерландов заявляют о новой тенденции в шпионаже: иностранные разведывательные службы все чаще привлекают к диверсиям и сбору информации не профессиональных агентов, а обычных граждан. Речь идет прежде всего о деятельности России, Ирана и Китая, пишет Politico.

Шпионами становятся обычные люди

Директор по разведке и национальным угрозам Нидерландов Юссеф Айт Дауд заявил, что спецслужбы все чаще вербуют гражданских лиц – часто через интернет. Им предлагают деньги или "адреналин" за выполнение заданий.

По словам чиновника, значительная часть таких операций происходит онлайн, в частности через Telegram. Задания могут выглядеть просто – от сбора информации до актов саботажа.

"Преступление как услуга"

Новую модель называют "преступление как услуга": люди соглашаются выполнять задания иностранных государств без глубокой идеологии или подготовки.

"Иногда это выглядит просто как предложение: "Хочешь поджечь что-нибудь за 5000 евро?", – пояснил Айт Дауд.

В Нидерландах отмечают, что масштабы таких операций значительно увеличились после начала полномасштабной войны России против Украины. Подобные действия рассматривают как часть гибридной кампании по дестабилизации Европы.

Часто к таким операциям привлекают людей без криминального опыта. Среди них есть как подростки, так и взрослые, которых привлекают быстрые деньги или любопытство.

В Нидерландах уже задержали трех 17-летних подозреваемых, которые якобы пытались собирать данные вблизи правительственных объектов в Гааге с помощью специального оборудования. Следствие считает, что они действовали по указаниям российских хакеров.

Нидерланды ужесточили законодательство: теперь преступлением считается даже передача информации иностранному государству, которая не является государственной тайной. Для этого создали специальное подразделение контрразведки.

Доказать шпионаж становится сложнее

В то же время правоохранителям трудно доказать, что подозреваемые сознательно действовали в интересах другого государства. Недавно суд в Нидерландах вынес более мягкий приговор по делу, в котором следствие подозревало шпионаж в пользу иностранного государства.

Современный шпионаж все больше переходит в "серую зону" между войной и миром, а потенциальным исполнителем может стать практически любой, говорят эксперты.

Вербовка шпионов в Европе – последние новости

Как сообщал УНИАН, российская разведка вербует в интернете молодых людей в качестве "одноразовых агентов" для совершения шпионажа, поджогов и других преступлений по всей Европе.

По данным The New Yorker, в онлайн-чатах, часто в Telegram, начали появляться предложения о выполнении различных работ, большинство из них были ориентированы на русскоязычное население, то есть не только на россиян, но и на белорусов и украинцев. Оплату, как правило, обещают в криптовалюте.

