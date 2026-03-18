'Плавучая авиабаза': как USS Abraham Lincoln выполняет более сотни боевых вылетов ежедневно

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln, развернутый на Ближнем Востоке, способен выполнять до 120–130 боевых вылетов в сутки. Корабль, который часто называют "плавучей авиабазой", играет ключевую роль в военном присутствии США в регионе, пишет Wionews.
Плавучий город в открытом море
Авианосец имеет длину около 333 метров и водоизмещение более 100 тысяч тонн. На его борту находится примерно 5,5 тысячи человек – экипаж и авиационный персонал. Фактически это автономный город с больницей, системами опреснения воды и даже собственным телевещанием.
До 130 боевых вылетов в сутки
Во время интенсивных операций палуба авианосца может работать до 16 часов непрерывно. Это позволяет осуществлять более сотни боевых миссий ежедневно: самолеты быстро заправляют, перевооружают и снова поднимают в воздух.
Мощное авиационное крыло
На борту базируется до 90 самолетов и вертолетов, среди которых:
- истребители F/A-18E Super Hornet;
- малозаметные F-35C Lightning II;
- самолеты РЭБ EA-18G Growler.
Такой состав позволяет выполнять широкий спектр задач – от нанесения ударов до радиоэлектронной борьбы.
Катапульты и быстрый старт
Четыре паровые катапульты разгоняют боевые самолеты массой около 20 тонн до скорости примерно 260–270 км/ч всего за 2 секунды. Это критически важно для поддержания высокого темпа операций.
Ядерная энергетика и скорость
Два ядерных реактора обеспечивают кораблю практически неограниченную дальность плавания – до 20–25 лет без дозаправки топлива для движения. Максимальная скорость превышает 55 км/ч, что необходимо для создания воздушного потока над палубой во время взлета самолетов.
Запасы топлива и боеприпасов
На борту хранится более 11 миллионов литров авиационного топлива (эквивалент около 3 млн галлонов). Это позволяет поддерживать непрерывные полеты.
Корабль также способен нести сотни тонн боеприпасов. Во время предыдущих развертываний его авиагруппа применила более 700 тонн высокоточных средств поражения.
Роль в регионе
В настоящее время авианосец действует в акватории Аравийского моря под контролем Центрального командования США. Его миссия – сдерживание угроз, разведка и обеспечение безопасности морских путей на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.
Круглосуточная работа экипажа
Чтобы обеспечить до 130 вылетов в сутки, более 5 тысяч военных работают в непрерывном режиме. Они обслуживают технику, управляют полетами и обеспечивают боевую готовность в сложных условиях открытого моря.