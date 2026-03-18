'Плавучая авиабаза': как USS Abraham Lincoln выполняет более сотни боевых вылетов ежедневно

Такой авианосец фактически представляет собой мобильную военную базу, способную быстро реагировать на угрозы в любой точке мира.

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln, развернутый на Ближнем Востоке, способен выполнять до 120–130 боевых вылетов в сутки. Корабль, который часто называют "плавучей авиабазой", играет ключевую роль в военном присутствии США в регионе, пишет Wionews.

Плавучий город в открытом море

Авианосец имеет длину около 333 метров и водоизмещение более 100 тысяч тонн. На его борту находится примерно 5,5 тысячи человек – экипаж и авиационный персонал. Фактически это автономный город с больницей, системами опреснения воды и даже собственным телевещанием.

До 130 боевых вылетов в сутки

Во время интенсивных операций палуба авианосца может работать до 16 часов непрерывно. Это позволяет осуществлять более сотни боевых миссий ежедневно: самолеты быстро заправляют, перевооружают и снова поднимают в воздух.

Мощное авиационное крыло

На борту базируется до 90 самолетов и вертолетов, среди которых:

истребители F/A-18E Super Hornet;

малозаметные F-35C Lightning II;

самолеты РЭБ EA-18G Growler.

Такой состав позволяет выполнять широкий спектр задач – от нанесения ударов до радиоэлектронной борьбы.

Катапульты и быстрый старт

Четыре паровые катапульты разгоняют боевые самолеты массой около 20 тонн до скорости примерно 260–270 км/ч всего за 2 секунды. Это критически важно для поддержания высокого темпа операций.

Ядерная энергетика и скорость

Два ядерных реактора обеспечивают кораблю практически неограниченную дальность плавания – до 20–25 лет без дозаправки топлива для движения. Максимальная скорость превышает 55 км/ч, что необходимо для создания воздушного потока над палубой во время взлета самолетов.

Запасы топлива и боеприпасов

На борту хранится более 11 миллионов литров авиационного топлива (эквивалент около 3 млн галлонов). Это позволяет поддерживать непрерывные полеты.

Корабль также способен нести сотни тонн боеприпасов. Во время предыдущих развертываний его авиагруппа применила более 700 тонн высокоточных средств поражения.

Роль в регионе

В настоящее время авианосец действует в акватории Аравийского моря под контролем Центрального командования США. Его миссия – сдерживание угроз, разведка и обеспечение безопасности морских путей на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Круглосуточная работа экипажа

Чтобы обеспечить до 130 вылетов в сутки, более 5 тысяч военных работают в непрерывном режиме. Они обслуживают технику, управляют полетами и обеспечивают боевую готовность в сложных условиях открытого моря.

