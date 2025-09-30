Экс-генсек НАТО предлагал президенту Украины "финское решение" войны, но тот его категорически отвергал.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, как он подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к тому, чтобы рассмотреть возможность территориальных уступок России с целью прекращения войны, пишет Euroactive.

По информации издания, об этом бывший глава Альянса рассказал в книге мемуаров "На моем посту", в которой он описал период своей работы в НАТО в 2014-2024 годах.

Говоря об Украине, Столтенберг привел в пример Финляндию, отказавшуюся от 10% своей территории в рамках мирного соглашения с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

"Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны в Украине, Зеленский отверг идею полной отдачи любой территории", - процитировало издание экс-генсека НАТО.

Но, отмечается, со временем Зеленский и его советники стали "менее пренебрежительно относиться к временной уступке при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы членством Украины в НАТО".

Позиция Зеленского относительно окончания войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, год назад, в октябре 2024-го, представляя свой План победы, Зеленский первым его пунктом назвал "немедленное приглашение в НАТО". Во втором пункте речь шла об обороне. Также он предусматривал продолжение операций ВСУ в России. Кроме того, в плане был пункт с тайным приложением о том, что Украина предлагает разместить на своей земле "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России.

Еще один пункт плана обосновывал необходимость для международных партнеров - США, Европейского Союза - совместной защиты имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования экономического потенциала. Пятый пункт Плана победы рассчитан на послевоенное время и предлагал, чтобы украинские войска заменили отдельные контингенты вооруженных сил США, дислоцированные в Европе.

Почти через год, в сентябре 2025-го, Зеленский сказал, какой он видит победу Украины в войне с Россией. По его мнению, победой Украины будет ее "выживание".

"Цель Путина - оккупировать Украину. [Путин], конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не сможет этого сделать, победа на нашей стороне. Вот почему для нас выживание - это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости", - отметил президент Украины в интервью западному изданию.

