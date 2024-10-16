Президент отметил, что это может стать достойной миссией для украинских героев.

Пятый пункт плана победы рассчитан на послевоенное время. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, представляя план победы на заседании Верховной Рады Украины.

"После этой войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. И это люди, настоящие люди, наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны. Успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия. Безусловно, с нашими партнерами. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и гарантировать безопасность всей Европе. Это достойная миссия для наших героев", - сказал Зеленский.

Президент объяснил, что в случае согласия партнеров, после войны украинские войска могут заменить отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

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План победы Украины - главные новости

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что украинцам откроют лишь часть плана победы. По его словам, "закрытыми" останутся математические приложения, в которые войдет количество оружия, которое необходимо Украине.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский представит план победы странам ЕС во время саммита, который пройдет 17-18 октября.

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